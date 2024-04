BÉNIN : L’Iajp honore la mémoire du poète Barnabé Laye

Le « Chant d’oiseau » de Cotonou a servi de cadre ce vendredi 12 avril à une cérémonie d’hommage à l’endroit du poète Barnabé Laye connu à l’état-civil sous le nom Barnabé Lalèyè. Il a rendu l’âme le 3 avril dernier en France. Avant la messe de requiem célébrée pour le repos de son âme, plusieurs personnalités du monde des lettres ont tour à tour, pris la parole pour revenir sur la vie et l’œuvre immense laissée par le disparu.

Médecin de formation, Barnabé Lalèyè ou Barnabé Laye aura marqué l’esprit par ses nombreuses productions littéraires. L’homme qui a tiré sa révérence à 83 ans était l’invité des grands festivals de poésie et d’évènements littéraires à travers le monde, en Amérique latine au Canada, en Afrique comme en Europe. A son compteur, on dénombre une centaine de poèmes publiés dans sept recueils devenus cultes. Tout ceci justifie en effet, l’initiative de l’Institut des Artisans de Justice et de Paix de lui rendre hommage peu après son décès. On pouvait noter à cette cérémonie d’hommage, la présence de grands noms de la littérature béninoise tels que le professeur Mahougnon Kakpo, le metteur en scène, Tola koukoui, Florent Couao-zotti et bien d’autres. Unanimement, tous ont salué la mémoire d’un homme exceptionnel. Après les différents témoignages qui se sont succédés sur le défunt, une messe de requiem a été célébrée.

Dans son homélie, le Père directeur de l’Iajp/Co, Eric Aguénounon, neveu de Barnabé Laye est revenu sur la vie du défunt et ce qui l’aura marqué. Il a confié en effet, avoir été marqué par sa douceur et ses intelligences plurielles. « Sa poésie est la résultante de cette douceur. La multiplicité de ses intelligences faisait de lui un homme pratique et non théorique. Il fut un homme complet et pensant. J’ai la ferme conviction de foi, que nous avons un talentueux guide auprès du Christ…», a noté le directeur de l’Iajp dans son homélie. Rappelons que le disparu a marqué tant par son parcours académique que professionnelle. L’excellent élève du Collège Père-Aupiais de Cotonou a été premier au baccalauréat avec mention, dans la section sciences expérimentales. Il a fait toute sa carrière de médecin à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.