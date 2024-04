Bénin : L’Iajp suscite le débat autour de la coopération internationale dans les pays africains

Dans la soirée de ce jeudi 18 avril 2024, l’Institut des Artisans de Justice et de Paix, Chant d’Oiseau de Cotonou (Iajp/Co) a organisé sa première conférence de ce trimestre. Après la thématique du Terrorisme et de la coopération sous-régionale débattue aux cours du trimestre précédent, l’institut dirigé par le père Eric Aguénounon s’est intéressé cette fois-ci à l’Économie mondiale ainsi qu’à la coopération internationale. Cette conférence qui inaugure les réflexions de ce trimestre a été animée par John Igué. L’universitaire et ancien homme politique béninois, Docteur scientifique de Laboratoire d’Analyse Régionale et d’Expertise Sociale (LARES) a présenté l’Économie mondiale, la coopération internationale et les différents défis de cette coopération pour les pays africains.

Le professeur John Igué a commencé par faire remarquer que le monde contemporain n’est plus un village planétaire. Selon lui, il n’y a que des blocs d’intérêts antagonistes. Il identifie, à cet effet, plusieurs pôles d’intérêt qui sont dirigés par certaines grandes nations selon leurs intérêts. Il note par exemple que le pôle asiatique est dirigé par la Chine et le Japon. La Russie a également son pôle qu’il dirige avec ses satellites hérités de l’Urss. Les États-Unis gardent la main sur l’Amérique du Nord. Il n’a pas manqué d’évoquer le cas des pays émergents à travers les BRICS dans un contexte particulier. Le pôle de la périphérie est quant à lui est dominé par l’Afrique subsaharienne.

Partant de ce constat, l’homme indique que la coopération internationale est victime de la considération de tous ces intérêts. « Les négociations des accords de partenariat tiennent compte des situations conflictuelles », a notamment déclaré le professeur John Igué. « La coopération internationale est devenue un mot assez délicat à cause des intérêts divergents », a-t-il ajouté dans son propos. Il n’a pas manqué de se prononcer sur le cas de l’Afrique qui est convoité par les autres grandes nations pour sa richesse. Pour l’universitaire, l’avenir du continent noir n’est tout de même pas radieux. « La trop grande ouverture de l’Afrique au monde est devenue un danger. L’Afrique n’a inventé aucune idéologie. Elle ne fait que consommer. Il faut que l’Afrique comprenne que la situation actuelle de la coopération internationale ne lui permet plus de réaliser ses objectifs tels que la construction de l’unité africaine… », a poursuivi le professeur John Igué.

Au terme des échanges, le directeur de l’Institut des Artisans de Justice et de Paix, Chant d’Oiseau de Cotonou (Iajp/Co), père Eric Aguénounon a décliné le programme du trimestre tout en remerciant le professeur. Il note que, cette conférence est le premier acte des activités de ce trimestre. « Je voudrais vous informer que nous continuons notre marche. Le jeudi 16 mai, nous aurons une configuration », annonce le directeur de l’Iajp. Le débat aura comme intervenant, l’ancien ministre et député Lazare Maurice Sehoueto, l’ancien ministre Galiou Soglo et le professeur Maxime Hounyovi.