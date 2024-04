Bénin : limogé en conseil des ministres, Jean Léon Olatoundji convoqué à la BEF

Jean Léon Olatoundji, l’ex-chef d’État-major de la Marine béninoise, a été démis de ses fonctions lors du conseil des ministres du jeudi 11 avril 2024. La décision de son limogeage intervient à un moment critique, alors que des accusations graves pèsent sur plusieurs membres de la marine, dont Olatoundji lui-même. Le lendemain de son éviction, il est attendu à la Brigade économique et financière (BEF) pour y être entendu, bien que les détails spécifiques de sa convocation n’aient pas été divulgués publiquement.

L’affaire en question concerne un scandale de vol de carburant destiné à ravitailler les bateaux patrouilleurs, qui a récemment secoué les structures de la marine. Le dossier est actuellement examiné par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Une audience correctionnelle s’est tenue le jeudi 4 avril, où quatorze fonctionnaires de la marine ont été accusés d’abus de fonctions, de recel, de vol et de blanchiment de capitaux.

Les prévenus ont plaidé non coupables lors de leur comparution initiale devant les juges. Parmi eux, six sont poursuivis sans mandat de dépôt, tandis que les huit autres ont été placés sous mandat de dépôt, avec un procès fixé au 13 juin prochain. Cette affaire soulève des questions importantes sur l’intégrité et la gestion au sein de la marine nationale.

La convocation d’Olatoundji à la BEF pourrait fournir des éclaircissements sur son rôle dans cette affaire de vol de carburant et sur les circonstances de son limogeage. L’examen de sa gestion en tant que Chef d’État-major sera crucial pour déterminer s’il y a eu manquement à ses devoirs ou implication directe dans les activités illégales présumées.