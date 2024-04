Bénin : Romaric Boco, membre du BR placé en garde à vue

Romaric Boco est désormais aux mains de la Police Républicaine depuis quelques heures. Selon plusieurs sources, il aurait été mis aux arrêts dans la matinée de ce lundi 8 avril et une perquisition aurait été menée à son domicile. Après cette opération chez lui, il aurait été auditionné à l’Office Central de la Répression de la Cybercriminalité (OCRC) avant d’être placé en garde à vue. Les poursuites auraient été engagées suite à une plainte du ministre du Cadre de Vie, José Didier Tonato.

Récemment, l’homme politique avait fait parler de lui avec des publications sur le dossier d’expropriation à Togbin. Récemment candidat sur la liste du Bloc Républicain lors des dernières élections, il a souvent été au cœur de polémiques. On se rappelle qu’en 2020, un communiqué de son parti avait désapprouvé sa prise de position par rapport à des propos du président Patrice Talon. « Le Bloc Républicain ne se reconnaît pas dans les propos de Monsieur Romaric Boco, les condamne et juge sa démarche hypocrite », avait clarifié le parti en cette période.

L’homme en question avait ouvertement critiqué Patrice Talon suite à des déclarations qu’il avait faites lors d’un déplacement à l’intérieur du pays pour justifier le fait que « l’argent ne circule plus ». Il n’avait pas manqué de répondre au communiqué de sa formation politique. « Le principe de la priorité de la liberté, on citera par exemple, la liberté de pensée, de conscience, ou d’association, les libertés politiques, ainsi que les droits liés à l’intégrité physique et psychologique de la personne et ceux qui relèvent de l’État de droit », avait-il déclaré suite au communiqué du Bloc Républicain.