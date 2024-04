Bénin – Sénégal: le ministre Olushegun Bakari a échangé avec son homologue

Dans un élan de coopération et de renforcement des liens diplomatiques entre le Bénin et le Sénégal, le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Bakari, a chaleureusement félicité son homologue sénégalaise, Yassine Fall, suite à sa nomination à la tête de la diplomatie sénégalaise. Cette conversation téléphonique, survenue le vendredi 12 avril 2024, a été l’occasion pour les deux ministres de réaffirmer leur engagement commun en faveur du renforcement de l’intégration africaine.

On se rappelle que Yassine Fall, dans ses premières déclarations depuis sa nomination, n’a pas manqué de témoigner sa gratitude envers les plus hautes autorités de son pays. Un hommage appuyé a été rendu au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ainsi qu’à Ousmane Sonko, premier ministre et chef du gouvernement, pour la confiance placée en sa personne. C’est avec cette marque de confiance qu’elle s’engage fermement à relever les défis diplomatiques qui se dressent devant elle.