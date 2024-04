Bénin : Steve Facia fait des confidences sur sa vie de couple

Le célèbre animateur béninois Steve Edouard Babatoundé Facia est revenu sur les récentes déclarations qui ont été faites par son épouse alors que cette dernière participait à l’émission Le Chœur des Femmes de Canal+. Invité par Donklam Aballo sur Eden TV, le promoteur de Weekend Matin a demandé pardon à son épouse tout en reconnaissant les faits qui lui sont reprochés. L’époux de « Tata Inès » reconnaît notamment qu’il n’a pas toujours été fidèle. « Je le confesse. Je confesse mon infidélité », a reconnu l’animateur béninois face aux questions du responsable de la télévision.

Il explique également qu’il a compris beaucoup de choses après avoir suivi l’élément dans lequel son épouse expliquait les conséquences que pouvait avoir sur le foyer l’acte d’infidélité. « C’est lorsque j’ai regardé l’élément que j’ai compris un certain nombre de choses. Je ne suis pas attentif. Déjà, nous avons un travail stressant et je ne fais pas forcément attention à tout. Je ne savais pas qu’elle a pu être blessée. Elle a pu être traumatisée par les choses que j’ai pu faire consciemment ou inconsciemment », a-t-il déclaré tout en essayant de reconnaître ses fautes et en demandant pardon à son épouse.

L’homme des médias n’a tout de même pas manqué de se défendre légèrement. Il fait notamment remarquer que, les propos de son épouse ont été sortis de leur contexte. Cette dernière serait également allée un peu loin en utilisant des mots forts. « Elle a utilisé des mots forts. Elle a parlé d’infidélité », a-t-il noté. Rappelons que tout est parti de la déclaration faite par Tata Inès sur l’émission Le Chœur des Femmes de Canal+. Sans langues de bois, elle a livré au public ce qu’elle a vécu dans son couple. Elle confie également que l’acte d’infidélité de son époux n’est pas resté sans conséquence sur elle. « J’ai vécu ça et je suis restée (…) pour des raisons personnelles. Je reste profondément blessée, profondément meurtrie. La cicatrice, elle est là ! ça a impacté ma vie jusqu’à présent. Mon époux Steve ne peut pas dire le contraire, Dieu nous est témoin. Je suis devenu plus observatrice » a-t-elle lancé au cours de l’émission.