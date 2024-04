BR au Bénin : aucune résolution sur la cherté des produits et les bavures policières

La première session ordinaire du bureau politique du Bloc Républicain, pour le compte de cette année, s’est tenue le samedi 20 avril 2024 au palais des congrès de Cotonou sous la présidence effective du président du parti, Abdoulaye BIO TCHANE. Cette rencontre s’est tenue dans un contexte de flambée des produits de grande consommation mais aussi de dérives des certains agents de la police républicaine. Mais à la sortie de cette réunion rien n’a filtré sur la position du parti quant aux préoccupations actuelles des béninois.

Au cours de cette réunion qui intervient quelques semaines après le vote, le contrôle de constitutionnalité et la promulgation du nouveau code électoral, un compte rendu des activités du bureau exécutif national et du secrétariat exécutif (SE) du parti a été présenté aux membres. Un accent a été mis sur les activités de terrain. Sur le plan politique, une analyse approfondie de la situation relative au nouveau code électoral a été effectuée. Le Bureau Politique a salué la position républicaine et collective des députés du parti Bloc Républicain et invité les militants à travailler pour permettre au parti de relever les défis liés à ce nouveau code.

Au cours de la même session, le Bureau Politique a débattu de deux sujets majeurs qui focalisent le débat public depuis quelques jours. Il s’agit des dérives policières notées dans quelques villes du pays dans le cadre de l’opération de mise en œuvre par la Police Républicaine des règles de sécurité en lien avec le code de la route et de la hausse du prix de certains produits vivriers de grande consommation.

Seulement, au rang des résolutions de cette session, rien n’a filtré concernant les deux points qui concernent justement le peuple béninois. Le parti bloc républicain n’a adopté aucune position sur la cherté des produits de grande consommation et les bavures policières qui ont entaché l’opération de répression des infractions au code de la route. Même si le député Abdoulaye Gounou a interpelé le gouvernement sur la question des bavures policières, cette session du bureau politique devrait être une occasion pour le parti d’appuyer cette interpellation. Surtout lorsqu’on sait quelles ont été les réponses du patron de la police républicaine sur la réaction du député Br, le bureau politique du parti aurait pu saisir cette opportunité pour réaffirmer sa position sur le sujet mais aussi sur la flambée du prix du maïs et autres produits de très grande consommation.

Peut-être que d’autres actions seront envisagées par le parti de Bio Tchané dans ce cadre. Mais en attendant, on retient juste que le parti a débattu de problèmes concernant le quotidien des béninois sans savoir exactement qu’est ce qui en a été dit, du moins d’après le communiqué final de cette session signé de Romaric Ogouwalé, vice-président chargé de l’information et de la communication. Les béninois gardent donc entier leur soif.