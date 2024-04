Burkina Faso: 3 diplomates français expulsés du pays

Les tensions dans la région du Sahel atteignent un point critique depuis l’expulsion de l’armée française de trois pays, dont le Burkina Faso. Cet environnement tendu a posé le décor pour la récente expulsion de trois diplomates français par le ministère burkinabé des affaires étrangères, qui les accuse d’« activités subversives ». Parmi eux, deux conseillers politiques et une rédactrice du Quai d’Orsay, sommés de quitter le territoire burkinabé au plus tard le 18 avril. Selon certaines sources il y aurait eu des rencontres avec des membres des organisations de la société civile et des ONG qui accusent le gouvernement du président Traoré de pratiques autoritaires.

Cette décision s’inscrit dans un contexte de détérioration continue des relations franco-burkinabées, marqué par des accusations répétées envers le personnel diplomatique français. La rédactrice, officiellement en poste à Paris, était au Burkina Faso pour des rencontres avec des membres de la société civile, centrées sur les pratiques autoritaires de la junte. Ces interactions ont été mal reçues par les autorités en place et perçue comme une menace directe à la stabilité du Burkina Faso.

En décembre de l’année précédente, quatre Français étaient arrêtés sous l’accusation d’être des agents de renseignement, ajoutant un niveau supplémentaire de tension entre les deux pays. Ces arrestations, ainsi que d’autres incidents impliquant des diplomates et des techniciens français, sont devenus monnaie courante, illustrant la fragilité des relations diplomatiques. Ces faits sont aggravés par la posture française lors de la crise avec le Niger, posture jugée va-t-en-guerre par beaucoup d’observateurs africains.

L’expulsion de diplomates français n’est que le dernier épisode d’une série de mesures prises par le Burkina Faso, y compris l’expulsion de l’attaché militaire français et de deux employés français accusés d’espionnage. Ces actions témoignent de la dégradation des relations, exacerbée par la suspension des opérations militaires françaises et l’accusation de partialité contre des médias français.

La France a répondu aux expulsions en rejetant les accusations portées par le Burkina Faso, les qualifiant d’infondées. Le Quai d’Orsay insiste sur le fait que ses diplomates et agents respectent leurs engagements internationaux et ne s’engagent pas dans des activités subversives, tout en déplorant l’absence de fondement légitime derrière ces décisions.

Cette crise diplomatique souligne les défis et les réalignements stratégiques en cours dans le Sahel, une région où la méfiance envers les anciens partenaires comme la France augmente et où de nouveaux acteurs, notamment la Russie, cherchent à étendre leur influence.