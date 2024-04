Candide Azannaï: « Le peuple béninois n’a pas peur »

L’ancien ministre Candide Azannaï s’est une fois encore prononcé sur l’actualité politique. Au détour, d’une récente sortie médiatique, le président du parti Restaurer l’Espoir, est revenu sur la force dont dispose le peuple souverain qui, selon lui, décide de tout en politique. Il estime que le leader qui identifie le problème lié à la dictature devrait se tourner vers le peuple souverain afin de se plaindre.

« La souveraineté appartient au peuple. Il faut aller vers le souverain et lui dire voilà ce que les gens sont en train de faire. Et si vous avez le discours, la matière, la pertinence, la crédibilité pour parler au peuple souverain, il se lève et se met derrière vous », a lancé le patron de l’ancienne formation politique de Guy Dossou Mitokpè. Il n’a pas manqué de donner l’exemple du peuple sénégalais qui a porté au pouvoir le président Bassirou Diomaye Faye. Il note que le peuple béninois est prêt à mener le changement. « Le peuple béninois n’a pas peur. Notre peuple est un bon peuple qui est au top », a-t-il poursuivi.

Le président du parti Restaurer l’Espoir a insisté, au cours de cette sortie médiatique, sur le fait que, seul le peuple souverain possède les moyens de renverser les choses. « Le combat pour inverser la tendance politique au Bénin n’a pas besoin des abeilles de Kilibo ou des chasseurs de Tchaourou », a-t-il réaffirmé pour évoquer l’intervention de ces acteurs dans une récente crise politique au Bénin.