Casse de banque au Bénin : condamné, des biens de Désiré Vodonou bientôt saisis

14 ans de prison ferme pour l’ancien député béninois Désiré Vodonou et ses coaccusés. C’est du moins la sentence qui a été prononcée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) ce jeudi 4 avril 2024. Ils sont poursuivis dans une affaire « casse de banque ». Ils sont également condamnés à payer solidairement la somme de deux milliards de FCFA. L’homme politique béninois a été reconnu coupable de « tentative d’accès et maintien illégal dans un système informatique et blanchiment de capitaux ».

Avant la requalification des faits, Désiré Vodonou et ses coaccusés étaient poursuivis pour accès et maintien illégal dans un système informatique, escroquerie et blanchiment de capitaux. Le chef d’agence de la banque pour sa part est définitivement interdit d’exercice de la profession de banquier au Bénin. L’accusé sénégalais pour sa part, est interdit de séjour au Bénin après avoir purgé sa peine. On retiendra que, tous les biens appartenant aux prévenus à l’exception des biens destinés strictement à l’usage familial seront saisis.

Notons que ce n’est pas la première fois que l’homme politique à des problèmes avec la justice de son pays. Le 20 juillet 2023, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) l’avait condamné à 10 ans de prison dans une affaire de vol d’argent via des cartes volées dans deux banques au Bénin. Le principal mis en cause de l’affaire, appelé Wilfried Ayatodé a écopé de 20 ans de prison. Rappelons également que, l’homme d’affaires béninois était connu pour sa grande générosité envers les populations.