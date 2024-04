Ces pays africains veulent baisser le nombre de jours de travail, des tests en cours

Dans un monde en perpétuelle évolution, les paradigmes du travail ne cessent d’être réévalués et remis en question. L’idée d’une semaine de travail étalée sur quatre jours gagne en popularité à l’échelle mondiale, suscitant l’intérêt des gouvernements, des entreprises et des travailleurs à la recherche de nouveaux modèles pour concilier efficacité professionnelle et qualité de vie. Si cette tendance émerge progressivement sur le continent africain, elle s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation des pratiques professionnelles.

L’initiative de réduire la semaine de travail à quatre jours est en train de prendre racine dans plusieurs pays africains, avec des expérimentations en cours visant à évaluer son impact sur la productivité, le bien-être des employés et la performance globale des entreprises. À la pointe de cette tendance se trouvent des nations telles que la Namibie et l’Afrique du Sud, où des tests sont déjà en cours ou ont été menés.

En Namibie, par exemple, des essais sont actuellement en préparation pour mettre en place une semaine de travail de quatre jours. Portée par Jonas Ileka, cette initiative vise à révolutionner les normes traditionnelles du travail, en offrant aux employés un jour de repos supplémentaire sans réduire leur salaire. L’objectif est clair : accroître la productivité en repensant l’organisation du travail et en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle à en croire ses confidences à RFI.

Cependant, cette transition n’est pas exempte de défis et de controverses. Si certains saluent cette démarche comme un moyen de favoriser le bien-être des travailleurs et d’améliorer l’efficacité des entreprises, d’autres expriment des réserves quant à sa faisabilité et à ses implications pratiques. Ndima Rawana, responsable des ressources humaines pour le groupe cimentier PPC, soulève notamment des préoccupations concernant la pression accrue sur les employés pour maintenir le même niveau de productivité sur une période de temps réduite.

Pourtant, les résultats des premières expérimentations semblent prometteurs. En Afrique du Sud, où 28 entreprises ont participé à un test similaire en 2023, les retours sont globalement positifs. Mark Smith, qui a supervisé l’expérience, souligne les gains en termes de bien-être des employés et d’efficacité opérationnelle observés au cours de cette période. Des entreprises telles qu’Elnatan, une société informatique, témoignent même d’une amélioration significative de la santé mentale de leurs employés et d’une satisfaction client maintenue.

Face à ces résultats encourageants, le débat sur l’adoption généralisée d’une semaine de travail de quatre jours en Afrique gagne en intensité. Si certains restent sceptiques quant à sa pertinence dans tous les secteurs d’activité, d’autres voient en cette initiative une opportunité de repenser les modèles de travail traditionnels pour mieux répondre aux besoins et aux aspirations des travailleurs du continent.