Chine: les USA ont du souci à se faire dans ce domaine 

Dans de nombreux domaines financiers ou technologiques, les USA sont à la pointe. Mais dans certains cas, ses principaux rivaux comme la Russie ou encore la Chine ont une petite longueur d’avance. C’est notamment dans ce domaine désormais essentiel qu’est celui de la navigation par satellite.

En effet, Pékin devance assez largement Washington dans ce domaine, alors qu’hier, les États-Unis étaient les rois incontestés de la navigation par GPS. Aujourd’hui, les États-Unis doivent ainsi faire face à l’Union européenne et son système Galileo, à la Russie et le système GLONASS ou encore à l’Inde avec NavIC et enfin (et surtout), à la Chine, qui dispose du système BeiDou.

Le système GPS, largement dépassé

D’ailleurs, le système chinois est tellement développé, que le National Space-Based Positioning, Navigation and Timing Advisory Board (PNTAB) américain a exhorté le gouvernement et les entreprises impliquées dans le développement de telles technologiques à accélérer afin que les États-Unis avancent sur le sujet. L’idée ? Que Washington rattrape son retard et reprenne le leadership.

Ce retard accumulé est le fruit d’un manque cruel d’investissement. L’armée américaine n’apporte que des améliorations mineures à son projet GPS quand la Chine et même l’Union européenne investissent énormément d’argent. Pour preuve, les satellites GPS actuels datent des années 90. Les USA les remplacent peu à peu par les GPS 3, une technologie loin d’être révolutionnaire. Les GPS 3F, eux, pourraient changer la donne, sont attendus pour mi-2030.

Le BeiDou chinois, une technologie de pointe

Le BeiDou chinois est bien plus développé. Le système est deux fois plus important que le système GPS américain, avec dix fois plus de stations de surveillance. Cela permet de récolter plus de données et donc d’avoir plus de précisions, notamment danse les pays émergents, que le GPS ne dessert pas beaucoup (en tout les cas, moins bien). Enfin, Pékin souhaite renforcer et améliorer la précision du système BeiDou à travers le lancement de satellites en orbite terrestre basse. Les nouvelles technologies, comme la navigation quantique, l’aideront également à franchir ce cap.