Classement des économies de la zone FCFA : ce pays caracole en tête

Certains spécialistes du domaine économique estiment que la zone FCFA est l’une des régions économiques les plus dynamiques de l’Afrique. La Côte d’Ivoire domine le classement des économies les plus fortes de la zone FCFA. Selon les prévisions du Fonds Monétaire International (FMI), la Côte d’Ivoire va rester en tête du classement des économies les plus fortes de la zone FCFA en 2024.

Plusieurs facteurs expliquent cet état de fait. En l’espace de quelques années, la Côte d’Ivoire a réussi à mettre en place un écosystème optimal qui a dynamisé son économie. L’environnement des affaires est propice aux investissements, ce qui crée des d’innombrables opportunités pour le pays. Depuis quelque temps maintenant, les plus grands investisseurs de la planète se bousculent aux portes de la terre d’Éburnie.

La RCI est the « place to be ». Le FMI estime que pour l’année 2024, le PIB de la Côte d’Ivoire va afficher 86,9 milliards de dollars. La Côte d’Ivoire domine de la tête et des épaules le classement des premières économies de la zone FCFA. Elle devance de très loin le Cameroun et le Sénégal qui affichent respectivement des PIB de 53,20 milliards de dollars et de 35,45 milliards de dollars. La RCI pourrait conserver sa première place pendant encore plusieurs années.

En effet, les perspectives économiques s’annoncent gigantesques. Le pays est entrain de mettre en place des mécanismes pour exploiter le plein potentiel de son secteur minier et celui des hydrocarbures. Les gisements annoncés de pétrole et de gaz sont stratosphériques et que dire des réserves minières (métaux critiques, terres rares, or…). La Côte d’Ivoire possède toutes les cartes en main pour devenir un émirat africain.

Dans le même temps, les premières autorités ivoiriennes enclenchent différents mécanismes afin d’engranger le maximum de bénéfices lorsqu’interviendra la phase de production de ses différentes ressources. L’avenir s’annonce radieux pour le pays d’Afrique de l’Ouest. Il reste au pays à renforcer sa stabilité économique et à favoriser la viabilité de ses institutions. Classée 9ᵉ puissance économique de l’Afrique, la Côte d’Ivoire peut prétendre à un top 5 dans les années à venir. Voici le classement complet des 10 économies les plus fortes de la zone FCFA en 2024