Comment la Russie dribble l’Europe face aux sanctions

Alors que la Russie est actuellement ciblée par de nombreuses sanctions européennes et occidentales, ses ventes de pétrole et de gaz en Europe ont considérablement chuté. Du moins, sur le papier. Car à l’heure de la mondialisation, le brut russe circule toujours autant dans le monde.

En effet, la Russie exporte le pétrole dans trois pays principalement, en Inde, en Turquie et enfin, en Chine. Sur place, il y est raffiné puis est revendu aux européens. In fine, ce circuit certes plus long, permet quand même à Moscou d’indirectement contourner les sanctions imposées à son encontre et de continuer à vendre son brut à qui le souhaite. Le Royaume-Uni serait notamment concerné.

Le pétrole russe, vendu en Europe

En effet, selon les informations du site internet Desmog, spécialisé dans l’environnement, les importations de pétrole, depuis les trois pays cités ci-dessus, vers le Royaume-Uni ont quasiment quintuplé (en termes de valeur), en l’espace d’un an. En 2021, avant la guerre, les échanges de pétrole entre ces nations valaient 434,2 millions de livres. En 2022 et en 2023, ces derniers ont explosé, grimpant à 2.2 milliards de livres.

Pour certains experts, notamment ceux du Global Witness, un groupe d’investigation, il s’agit là d’une manière, pour Moscou, de blanchir son pétrole. Certes, les portes du pétrole russe se sont refermées en Europe, mais en passant par d’autres nations, le pétrole russe n’est plus ainsi labellisé. Résultat, les européens achètent du pétrole indien, turc ou encore chinois qui, en vérité, reste du brut russe.

Le Royaume-Uni, principal concerné

De fait, alors que l’Occident souhaitait affaiblir la Russie en l’empêchant de commercer et donc de vendre son pétrole en Europe (ce qui représente une immense partie de ses recettes), c’est tout l’inverse qui se passe. Le Kremlin est en mesure de vendre son brut et de remplir ses caisses, lui permettant alors de financer son effort de guerre. En bref, les européens aident, indirectement, la Russie.