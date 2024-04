Comment obtenir son cap esthétique en ligne ?

Vous rêvez de devenir esthéticienne, mais les contraintes d’une formation en présentiel vous freinent ? Rassurez-vous, il est aujourd’hui possible de préparer son CAP esthétique 100 % en ligne. Avec un large choix de formations à distance, étudiez à votre rythme et selon vos disponibilités. Alors, prête à vous lancer dans cette belle aventure depuis votre canapé ? Découvrez comment décrocher votre diplôme haut la main.

Les formations en ligne, la meilleure option pour devenir esthéticienne ?

En optant pour un cap esthetique en ligne, vous faites le choix de la liberté et de la flexibilité. Fini les allers-retours à l’école et les emplois du temps imposés. Vous êtes seule maîtresse à bord pour organiser vos révisions, en fonction de votre vie perso et pro. Un vrai plus quand on veut se reconvertir ou évoluer sans mettre sa vie entre parenthèses.

Mais formation en ligne ne rime pas avec solitude. Si vous choisissez un organisme sérieux, vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé tout au long du parcours. Des formateurs experts seront à vos côtés pour vous guider, répondre à vos questions et booster votre motivation jusqu’au jour J. De quoi mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre CAP.

Comment choisir son école d’esthétique en ligne et démarrer les cours ?

Face à la multiplication des organismes proposant le CAP esthétique à distance, difficile de faire son choix. Première règle d’or : vérifier que l’école ou le centre est bien certifié pour dispenser cette formation diplômante. Un critère indispensable pour s’assurer du sérieux et de la qualité des enseignements.

Autres points à étudier de près :

le contenu de la formation (conforme au référentiel de l’examen ?),

le suivi pédagogique (des profs dispo et à l’écoute ?),

les supports de cours (complets, variés, actualisés ?)…

N’hésitez pas à contacter divers établissements et à les « challenger » sur ces différents aspects. C’est en étant bien informée que vous trouverez la formation qui vous correspond vraiment.

Zoom sur le programme du CAP esthétique

Pendant votre CAP, vous apprendrez à maîtriser toutes les techniques essentielles du métier : soins visage et corps, épilation, maquillage, manucure, beauté des pieds… En bref, de quoi prendre soin des clientes de la tête aux pieds. Vous développerez aussi vos compétences relationnelles et commerciales pour bien les accueillir et les conseiller.

Côté théorie, au menu : biologie cutanée, cosmétologie, hygiène et sécurité… CE sont autant de savoirs indispensables pour exercer dans les règles de l’art. Et comme dans tout CAP, vous devrez valider quelques matières générales : français, maths, sciences, anglais… Mais pas de panique, rien d’insurmontable avec un peu d’organisation. L’essentiel est de voir cette formation comme un tout cohérent pour devenir une pro accomplie.

Combien de temps pour avoir son CAP esthétique en ligne ?

C’est l’un des gros avantages d’une prépa en ligne : la durée est souvent modulable selon vos objectifs et vos contraintes. Certaines écoles proposent des parcours intensifs pour décrocher le précieux sésame en quelques mois seulement, parfait si vous avez déjà des bases.

Et si vous préférez miser sur la régularité, optez pour un rythme plus cool étalé sur 1 an ou 2. L’idée est de trouver le bon équilibre pour allier études et vie perso, sans craquer. En échangeant avec l’équipe péda en amont, vous définirez un planning réaliste et motivant pour atteindre votre but. Sachant qu’avec un CAP esthétique en poche, de nombreux débouchés s’offriront à vous.

Financer son CAP esthétique en ligne, mode d’emploi

Et côté finances, comment cela se passe-t-il pour suivre une formation d’esthétique à distance ? Là encore, de nombreuses solutions existent. Si vous êtes déjà en poste, votre compte CPF peut prendre en charge tout ou partie des frais pédagogiques. Renseignez-vous aussi auprès de votre entreprise, qui peut accepter de vous financer cette formation diplômante.

Vous pouvez aussi opter pour un prêt étudiant à taux avantageux, une bonne solution pour étaler le coût de votre CAP dans le temps. Côté aides, selon votre profil et vos revenus, vous pouvez prétendre à des bourses (Région, Pôle Emploi…) pour mener à bien votre projet. Prenez le temps d’étudier toutes les pistes et de choisir le plan de financement le plus adapté à votre situation.

Les secrets pour étudier efficacement à distance

Suivre une formation à distance, ça demande un peu de méthode et beaucoup d’implication. Premier conseil essentiel : fixez-vous un rythme de travail régulier et tenez-vous-y. En établissant un planning précis et détaillé, vous vous donnerez un cap motivant. Même 1 h de révisions par jour, c’est déjà top pour avancer.

N’hésitez pas non plus à utiliser votre entourage comme cobaye pour vous entraîner le plus possible aux gestes techniques. Manucure, maquillage, épilation… Vos proches seront ravis de vous servir de modèles tout en profitant de vos nouveaux talents. Enfin, échangez sans complexe avec vos profs et les autres élèves : partager ses doutes et ses victoires, c’est essentiel pour garder le cap sur la réussite.

Bien préparer l’examen final du CAP

Le jour-J approche et le stress monte ? Pour arriver sereine et confiante aux épreuves, une seule solution : anticiper un max. Préparez votre kit de matos pro bien en amont, relisez vos fiches de révisions, révisez les gestes techniques jusqu’à les connaître par cœur. Mieux vaut jouer la carte de la sécurité pour éviter les mauvaises surprises.