Cryptomonnaies: voici les 5 personnalités les plus riches du monde

D’un côté, le monde de la cryptomonnaie est décrié par beaucoup d’experts de la finance, notamment à cause de sa volatilité et des risques associés. De l’autre côté, ses soutiens sont nombreux, Bitcoin ainsi que sa technologie de blockchain étant perçus comme une véritable alternative au système actuel.

S’établissant aujourd’hui autour des 70.000 dollars de valeur, le Bitcoin vaut donc très cher. Et selon le magazine Forbes, certains investisseurs en ont particulièrement bien profité. Car beaucoup croient en cette technologie et ont décidé de baser l’ensemble de leur valeur nette sur le BTC. C’est notamment le cas de Changpeng Zhao, le fondateur de Binance et ancien CEO du groupe.

Changpeng Zhao profite de la hausse du prix du Bitcoin

Ce dernier était assis, l’an dernier, sur une fortune estimée à 10.5 milliards de dollars. Aujourd’hui, celle-ci équivaut à 33 milliards de dollars. Cela s’explique, d’une part, par la hausse du prix du Bitcoin, mais aussi par sa participation toujours assez importante dans le capital de Binance. Celui qui est actuellement poursuivi par le gouvernement américain est donc la 50e personnalité la plus riche au monde.

La seconde personne à avoir pleinement profité de la hausse du prix de Bitcoin, c’est Michael Saylor, le PDG de Microstrategy, société qui investi massivement dans Bitcoin. Alors qu’il disposait de 760 millions de dollars l’an dernier, celui-ci dispose, aujourd’hui d’une fortune estimée à 4.4 milliards ! C’est toujours moins, toutefois, que Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, l’une des plus importantes plateformes de trading de cryptomonnaie au monde, qui est passé de 2.2 à 11.2 milliards en seulement 12 mois.

Des milliards de dollars créés à partir de Bitcoin

D’autres personnes s’en sont particulièrement bien sorties. On pense aux actionnaires de Tether, la plus importante des stablecoin du marché, que sont Giancarlo Devasini, Paolo Ardoino, Jean-Louis van der Velde et Stuart Hoegner. Les jumeaux Winklevoss (derrière la plateforme Gemini) ou encore Tim Draper et le co-fondateur de Ripple Jed McCaleb ont, eux aussi, généré énormément d’argent au cours de ces 10 à 12 derniers mois.

Récapitulatif des 5 personnes les plus riches grâce à la crypto-monnaie

