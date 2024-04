Davido va lancer son propre label

David Adedeji Adeleke, plus connu sous son nom de scène Davido, est un chanteur, compositeur et producteur nigérian de renommée internationale. Né le 21 novembre 1992 à Atlanta, aux États-Unis, et élevé à Lagos, Nigéria, Davido a marqué l’industrie musicale avec son mélange unique d’afrobeats, de R&B et de pop. Il a débuté sa carrière en 2011 avec le single « Dami Duro« , qui a connu un succès fulgurant. Depuis lors, il a accumulé de nombreux hits, dont « Fall« , qui a battu des records en devenant la vidéo d’un artiste africain la plus regardée sur YouTube et a reçu un disque de platine aux États-Unis. Son album « A Good Time » sorti en 2019, a également reçu des éloges critiques et commerciaux, solidifiant sa place comme l’un des artistes les plus influents d’Afrique. Dans une évolution significative de sa carrière, Davido s’associe avec Steve Stoute pour créer son propre label, Nine+ Records.

Steve Stoute, un vétéran influent de l’industrie musicale, est reconnu pour sa capacité à connecter la musique avec des stratégies commerciales innovantes. Fondateur de UnitedMasters, une plateforme dédiée à l’émancipation des artistes à travers la technologie et les partenariats stratégiques, Stoute possède une expérience remarquable dans la transformation des talents musicaux en icônes culturelles. Sa vision pour Davido est audacieuse : élargir son influence bien au-delà de l’Afrobeats pour inclure une multitude de genres, envisageant un label qui résonne sur la scène mondiale. Cette collaboration vise à exploiter le flair unique de Davido pour la musique et son potentiel en tant que leader d’une entreprise musicale diversifiée.

Publicité

Le lancement de Nine+ Records, prévu pour le mercredi 17 avril, marque le début de Davido en tant qu’exécutif à part entière. Ce label, créé en partenariat avec UnitedMasters, reflète son désir de diversification, s’étendant au-delà de l’Afrobeats pour inclure le hip-hop, le R&B, la musique latine et même le country. La vision est claire : découvrir et former de nouveaux talents de tous horizons.

Steve Stoute, vétéran de l’industrie musicale, voit en Davido non seulement un artiste de talent, mais aussi un entrepreneur potentiel capable de rivaliser avec des labels de renom tels que Bad Boy ou Death Row. L’objectif est de créer une plateforme qui puisse avoir un impact significatif sur la scène musicale mondiale, similaire à ce que Stoute a observé dans les années 90 et 2000.

Dans leur entretien avec Billboard, Davido et Stoute ont souligné l’importance de s’entourer d’une équipe solide pour réussir. Davido, en particulier, est passionné par l’idée de mentorat et de développement des jeunes artistes, une passion qui a été le pilier de sa décision de s’associer à UnitedMasters. Il veut offrir une structure et des conseils professionnels qui manquaient lorsqu’il a débuté sa carrière.

Davido exprime un enthousiasme particulier pour le rôle qu’il jouera dans le développement de nouveaux talents. Sa propre expérience en tant qu’artiste lui permet de comprendre les défis auxquels les jeunes musiciens sont confrontés et de leur fournir les outils nécessaires pour réussir. Avec l’appui de Stoute et la plateforme de UnitedMasters, Davido est prêt à transformer Nine+ Records en un nouveau géant de l’industrie musicale.