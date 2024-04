Déclassement du stade de l’Amitié de Cotonou: Le silence inquiétant du gouvernement

Depuis l’information du déclassement du stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou, les réactions des Béninois fusent de toute part et déplorent la situation. Mais à ce jour, aucune voix officielle n’a été entendue sur le sujet en dehors de celle du Porte-parole du gouvernement qui a dit que les dispositions sont prises pour régulariser la situation, sans rien dire sur ce qui a conduit au déclassement ni les éventuelles sanctions qui pourraient être prises contre les auteurs. On se demande alors pourquoi le gouvernement en général et notamment le ministre des sports restent aussi silencieux sur un sujet qui engage 13 milliards de francs Cfa du contribuable béninois.

Le déclassement du Stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou par la Caf, est une réalité depuis le mois de mars. De passage sur une émission à Radio Tokpa, le dimanche 24 mars 2024, le Conseiller spécial du ministre des Sports, Jean-Marc Adjovi-Boco, a confirmé cette information. « Effectivement, la Caf a déclassé le stade pour des questions de pelouse et d’équipements de terrain ». Conséquence, les prochains matchs de l’équipe nationale du Bénin se joueront sur des terrains des pays voisins. Mais, les autorités ont assuré que tout est mis en œuvre pour faire ce qui est demandé afin de lever le déclassement.

Seulement une question principale reste posée. Comment en est-on arrivé à ce déclassement alors que le gouvernement a engagé 13 milliards de francs Cfa en 2018 pour des travaux de réfection qui se sont achevés le 1er juillet 2021 à la grande satisfaction des membres du gouvernement. « D’un délai d’exécution de 32 mois, le stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou, réhabilité et modernisé répond désormais aux normes internationales et peut accueillir toutes sortes de compétitions internationales. Toute chose qui réjouit le ministre des sports, tout heureux.

La cérémonie de remise fort simple mais empreinte de solennité, a connu la présence de trois ministres du gouvernement dont le ministre des Affaires Étrangères Aurélien Agbénonci, celui des Sports Oswald Homéky et celui du Cadre de vie José Tonato de l’Ambassadeur de la Chine près le Bénin, des représentants de la Caf, de la Fifa et de plusieurs autres acteurs des sports béninois », peut-on lire dans le compte rendu de la cérémonie de réception, publié sur le site du gouvernement.

Comment après autant de satisfaction, on a pu se retrouver dans la situation actuelle ? Les Béninois auraient voulu en savoir davantage. Mais rien d’officiel ne se dit sur ce qu’on peut appeler le scandale du stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou. Pas plus que les enquêtes qui devraient être lancées dans ce genre de situation. En 2007, le stade est déclaré non conforme aux normes internationales par la Fifa.

Des travaux sont alors engagés pour construire des vestiaires, une tribune de presse ainsi que des toilettes et cette suspension a été levée en mai 2008. Le ministère des sports n’a-t-il pas tiré leçon de cette expérience ? Qui a été cette fois-ci le coupable ? L’entreprise ou les cadres du ministère ? Il est important que le gouvernement clarifie la situation et situe les responsabilités.