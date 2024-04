Déclassement du stade de l’amitié : Voici les premières conséquences pour le Bénin

Le stade Général Mathieu Kérékou n’est plus éligible aux rencontres internationales. À cet effet, le Bénin devra se rendre en Côte d’Ivoire pour jouer ses deux premiers matchs entrant dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Les Guépards auraient pu accueillir ces rencontres à domicile si la mesure relative au déclassement n’avait pas été prise par les responsables du football au niveau africain. Selon les confidences qui ont été faites par Claude Paqui, Secrétaire général de la Fédération béninoise de football, les deux matchs du onze national du Bénin seront joués au stade Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan surnommé « Le Félicia ».

« Nos deux premiers matchs à domicile programmés pour les 7 et 11 juin 2024 respectivement contre le Rwanda et le Nigeria seront joués sur le stade Félix-Houphouët-Boigny de la Côte d’Ivoire », a annoncé ce responsable de la fédération béninoise de football alors qu’il avait été invité sur la chaîne de télévision privée du Bénin Canal 3. Ce fut également l’occasion pour lui de donner quelques explications sur les motifs de ce déclassement. On retient que, la mesure est intervenue suite à une mission d’évaluation diligentée par la Confédération africaine de football (Caf).

Publicité

Ladite mission est intervenue suite aux décès enregistrés lors du match ayant opposé le Bénin au Sénégal récemment. A l’issue de cette mission, plusieurs remarques auraient été faites. « Cette mission d’évaluation de la Caf a produit un rapport. Déjà, le 3 juillet (2023), nous avons reçu un courrier nous demandant d’améliorer un certain nombre de choses. Plus tard, le 30 août 2023, nous avons été saisis officiellement par la Caf du déclassement de notre stade », a-t-il poursuivi. La Caf a demandé particulièrement au Bénin d’améliorer la qualité de la pelouse, d’apporter des réglages au niveau des vestiaires, de revoir la qualité de la luminosité des projecteurs et de renforcer le système sécuritaire du stade.