Dénonciation des commerçants véreux au Bénin : un numéro vert désormais disponible

À travers un communiqué en date du 11 avril 2024, la ministre de l’Industrie et du commerce a porté à l’attention des citoyens et consommateurs que le numéro vert 113 est mis à leur disposition pour recueillir leurs plaintes et dénonciations relatives à diverses pratiques commerciales préoccupantes.

Le numéro vert 113 peut être gratuitement contacté du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures et le samedi de 9 heures à 15 heures pour permettre de dénoncer les infractions et les abus de toute nature. On peut citer autres le non-respect des prix homologués, le non-respect des prix réglementés, le non-respect de la qualité et de la quantité des produits, le non-respect des dispositions de la campagne de la commercialisation des produits tropicaux tel que la noix de cajou, le soja et le karité. Sans oublier toutes autres pratiques commerciales susceptibles de nuire à la santé, y compris à la vente et à la distribution des produits périmés ou avariés. La ministre du Commerce et de l’Industrie rassure les citoyens que les appels seront pris en charge par des agents formés qui traiteront chaque plainte de manière confidentielle diligente.