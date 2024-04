Diabète: des additifs alimentaires pointés du doigt dans une étude

Dans le monde, 463 millions de personnes sont touchées par le diabète. Ce chiffre pourrait atteindre 700 millions d’ici à 2045. Maladie très répandue donc, le diabète pourrait, selon une récente étude scientifique menée par des chercheurs français, être favorisé par la consommation d’additifs alimentaires.

En effet, en collaboration, des scientifiques travaillant au sein de l’INSERM, de l’Université de la Sorbonne – Paris Nord ainsi que de l’Université Paris Cité, de l’INRAE et enfin du CNAM ont publié un papier accusateur. Ces derniers affirment que la consommation de certains additifs émulsifiants pourraient supposer l’apparition et le développement du diabète de type 2.

Qu’est-ce qui favorise le diabète de type 2 ?

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont étudié les données de santé de 104.319 personnes, en étudiant notamment leur nutrition sur une période allant de quelques mois à 14 ans. L’idée était de connaître leurs habitudes et de les croiser avec l’apparition éventuelle d’un diabète de type 2. Résultat, certains émulsifiants s’avèrent être particulièrement néfastes pour l’organisme.

On pense particulièrement à l’émulsifiant E340 (lait de soja, café soluble) qui à hauteur de 500 mg par jour d’absorption peut entraîner une hausse des risques de 15% ! Pour ce qui est du E412 (lait d’amande, sardines) les risques sont de 11% en cas de consommation équivalente à 500 mg par jour. D’autres, comme le E407 (crème chantilly) ou encore le E415 (moutarde, gâteaux) sont également risqués.

Comment limiter la consommation de ces émulsifiants ?

La solution ? Éviter le plus possible la nourriture et les plats transformés. Ce sont eux qui en contiennent le plus. Or, ces derniers représentent, en Occident, entre 30 et 60% de notre consommation quotidienne. Il convient donc de changer certaines habitudes, même si les chercheurs le rappellent, plusieurs facteurs pouvant entraîner une confusion dans les résultats ont été pris en compte.