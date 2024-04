Diamants en Afrique : une technique révolutionnaire bientôt utilisée dans ce pays

Voilà plusieurs années maintenant que le Botswana s’est positionné comme le premier producteur africain de diamants. Cette pierre précieuse est un véritable boosteur pour l’économie botswanaise. Les entreprises De Beers et Lucara sont les principaux acteurs de l’industrie diamantifère au Botswana.

Conscientes de l’immense potentiel dont regorge le pays d’Afrique Australe, d’autres firmes se livrent une bataille sans merci pour se positionner sur ce juteux marché local. C’est notamment le cas de l’entreprise anglaise, Botswana Diamonds qui compte recourir à une technologie novatrice pour localiser des filons de diamants. La société britannique veut notamment utiliser l’Intelligence artificielle pour atteindre ses objectifs.

Ainsi, Botswana Diamonds va appliquer l’IA à sa base de données compilant ses résultats d’exploration au Botswana. Le géant anglais a les moyens de sa politique, comme l’a indiqué notre confrère de l‘Agence Ecofin. L’entreprise possède une base immense de 380 giga-octets, comprenant environ 375 000 km de données géophysiques aéroportées et 228 000 résultats d’échantillons de sol.

Elle se fera accompagner par des références du domaine technologique comme Planetary AI et l’International Geoscience Services. « Notre base de données minérale est trop importante pour être analysée par des humains en temps voulu. Les bases de données massives se prêtent à l’analyse par des modèles de données à grande échelle basés sur des ordinateurs et des techniques d’intelligence artificielle qui peuvent analyser des quantités substantielles de données en peu de temps » a laissé entendre monsieur John Teeling, le président de Botswana Diamonds.

Elles commencent à être nombreuses ces entreprises minières qui veulent s’appuyer sur l’Intelligence artificielle afin de dynamiser leurs activités. Botswana Diamonds s’apprête par conséquent à effectuer un test au Botswana. S’il s’avère concluant, alors la société compte réutiliser cette approche en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Comme on l’a indiqué plus haut, le diamant constitue la première richesse du Botswana.

Les premières autorités ont réussi le pari de mettre en place une chaîne de valeur autour du secteur du diamant. Grâce à cette vision, des opportunités sont apparues au profit de la population. D’immenses efforts sont déployés afin de renforcer la chaîne de valeur autour du secteur diamantifère. Les revenus issus de ce secteur permettent de dynamiser les autres domaines d’activités et de donner une vraie force de frappe à l’économie locale.