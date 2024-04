Drame au Bénin : un conducteur de taxi-moto abattu à Parakou

Dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 avril 2024, un conducteur de taxi-moto âgé d’une cinquantaine d’années environ a été abattu par des individus non identifiés. Le corps sans vie du disparu a été retrouvé au quartier Baka dans le deuxième arrondissement de Parakou avec 15 blessures mortelles à l’arme blanche visibles sur le dos, d’après les informations rapportées par Fraternité Fm.

Un membre de la famille de conducteur de taxi-moto en question a confié que la moto neuve de la victime achetée il y a moins de trois mois a été emportée. La même source a informé que chercher des clients au niveau des bus qui arrivent dans la nuit était la routine du disparu. Cependant, la victime n’a pu se retourner chez elle saine et sauve comme d’habitude. Alors que sa petite famille l’attendait pour qu’ils se rendent à l’église ensemble comme à l’accoutumée, son décès a été annoncé dans la matinée de ce dimanche. Les autorités policières et municipales ont été mises au parfum de la situation et ont entamé les démarches adaptées.