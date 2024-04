Dynamisme du réseau Wanep Bénin : les organisations membres en réflexion

Le vendredi 05 avril 2024 a eu lieu à Godomey dans la commune d’Abomey-Calavi, la journée de réflexion de Wanep Bénin. L’objectif est de passer en revue la stratégie de mobilisation et d’implication des organisations membres dans les actions du réseau.

‹‹ Un réseau ne vit et n’est dynamique que par la vitalité et le dynamisme de ses organisations. Après les 20 premières années de Wanep Bénin, il nous est apparu nécessaire de rediscuter avec les organisations membres, pour voir quels sont les aspects de collaboration, d’implication et de mobilisation des organisations membres qui peuvent être améliorés ››, a déclaré Maryse Glèlè Ahanhanzo, coordonnatrice nationale du Réseau ouest africain pour l’édification de la paix (Wanep-Bénin). Cette journée a également servi de cadre à la présentation des résultats d’une évaluation de la gouvernance et de la vie associative des organisations membres en vue de voir ce qu’il faut améliorer dans la vie associative, la relation et la communication entre les organisations membres et le bureau régional.

À travers cette activité, les réflexions ont été croisées sur les points à améliorer en matière de gestion des organisations membres. Lesquelles organisations ont eu à faire une projection de Wanep Bénin dans 20 ans en termes de domaines d’action, de financement, de structuration et d’organisation opérationnelle. Étant dans la même logique que la coordonnatrice du réseau au Bénin, Julien Oussou, coordinateur régional des réseaux Wanep estime qu’en matière de réseau, l’implication et l’évolution organisationnelle et institutionnelle des organisations membres demeure un défi majeur. Et que ce défi se pose au réseau et à travers tous les pays. ‹‹ C’est pour cela que nous avons, chaque année, l’évaluation de l’indice de développement organisationnel, pour que Wanep ait un œil sur la vie associative en son sein avec les organisations membres. C’est quelque chose de louable. Parce que ça permet d’apprécier les défis que rencontrent les organisations membres dans leurs opérations quotidiennes et surtout d’apprécier les chantiers sur lesquels en tant que réseau, il doit se positionner pour aider les organisations membres à améliorer les points de faiblesse et à renforcer leurs forces ››, a-t-il affirmé. ‹‹ C’est une très belle initiative qui doit pouvoir continuer et être dupliquée au niveau des autres réseaux de la sous région ››, a-t-il conclu.

Pour rappel, la veille de cette journée de réflexion, Wanep Bénin a effectué, à la Cour d’appel de Cotonou, son Assemblée générale ordinaire, pour le compte de l’exercice 2023. L’amendement du procès-verbal de l’assemblée générale de 2022, le point de mise en œuvre des recommandations suivi de l’adoption du procès-verbal, la présentation, l’examen et l’adoption du budget prévisionnel exercice 2024, l’adhésion des nouveaux membres du réseau, la démission des membres du conseil d’administration sortant, l’ouverture de l’Assemblée générale élective pour le renouvellement des membres du Conseil d’administration, la prestation de serment des nouveaux membres du conseil d’administration étaient à l’ordre du jour. À l’issue de l’AG élective, Alexandrine Saizonou Bédié est désormais la présidente du Conseil d’administration et Expedit de Souza, vice-président. Fifame Fidele Houssou Gandonou est la Secretaire générale et Sophie Felicienne Padonou la Trésorière générale. Quant au nouveau Conseiller, il s’agit d’Etienne Adossou. Ce nouveau Conseil d’Administration conduira les destinées de la structure pour le mandat 2024-2027.