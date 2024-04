Elon Musk fait une promesse pour ne pas sombrer

La concurrence chinoise semble faire craindre le pire à Tesla. Il faut dire que les chiffres annoncés ne laissent rien présager de bon. Le groupe dirigé par Elon Musk a annoncé ce mardi, une baisse de 55% environ de son bénéfice net au cours de ce premier trimestre de l’année 2024.

Il faut donc réagir, et vite. Elon Musk, conscient du danger que représente la concurrence (chinoise, notamment), a confirmé que son groupe allait rapidement lancer une nouvelle voiture, potentiellement baptisée Model 2, à bas prix. Selon certains analystes, ce véhicule pourrait être vendu autour des 25.000 dollars neufs (contre 42.110 dollars de prix moyen actuellement).

Elon Musk annonce une Tesla à bas prix

Cette voiture, beaucoup plus accessible, pourrait permettre de contrer les nouveaux véhicules électriques chinois qui sont désormais vendus aux alentours des 30.000 dollars, neuf. De quoi porter un coup terrible aux ventes de Tesla un peu partout dans le monde (du moins, là où ces véhicules sont autorisés à la vente). Mais ce qui inquiète d’autant plus, c’est la qualité de ces voitures qui n’ont rien à envier aux véhicules haut de gamme.

Selon Elon Musk, Tesla pourrait lancer ses nouveaux véhicules d’ici au début de l’année 2025, voire la fin 2024. Une annonce qui, couplée au rappel du lancement du camion semi-remorque et du robotaxi 100% autonome, a permis à Tesla de retrouver de l’allant en bourse, le cours de l’action grimpant de 11% environ suite à cette sortie signée du milliardaire américaine.

BYD, leader mondial

Dans la course au leadership sur le marché du véhicule électrique, Tesla a toutefois laissé sa place de champion à BYD, qui est devenu le plus gros vendeur mondial de véhicules électriques au cours du quatrième trimestre 2023. Malgré tout, le Model Y de Tesla est resté le modèle le plus vendu du marché, permettant au géant américain de conserver certaines bases sur lesquelles travailler sa nouvelle stratégie.