Énergie : ce pays africain investit dans le solaire pour son indépendance

La Côte d’Ivoire a récemment marqué un tournant majeur dans son approche de la production énergétique avec l’inauguration de la centrale photovoltaïque de Boundiali. Située dans le nord-ouest du pays, cette installation est la première de son genre dans la région, illustrant l’ambition du pays de se tourner vers des sources d’énergie plus propres et renouvelables. La mise en service de cette centrale est un jalon important vers l’atteinte de l’objectif du gouvernement de porter la part des énergies renouvelables à 45 % du mix énergétique d’ici 2030, tout en réduisant significativement les émissions de gaz à effet de serre.

Avec un investissement substantiel soutenu par des partenaires internationaux, dont la banque de développement allemande KFW et l’Union européenne, le projet Boundiali représente un effort considérable pour diversifier les sources énergétiques du pays. Cette initiative s’inscrit dans un plan plus large visant à électrifier le pays tout en respectant les engagements climatiques internationaux. La ferme solaire, une fois pleinement opérationnelle, devrait non seulement subvenir aux besoins énergétiques de plus de 430 000 personnes, mais également permettre une économie significative d’émissions de CO2.

Outre le solaire, la Côte d’Ivoire investit également dans d’autres formes d’énergies renouvelables telles que l’hydroélectricité et la biomasse. Les projets en cours, y compris le barrage hydroélectrique de Gribo-Popoli et diverses centrales biomasses, témoignent de l’engagement du pays en faveur d’une transition énergétique durable. Ces efforts sont essentiels pour soutenir la croissance économique tout en minimisant l’impact environnemental.

Malgré cet élan vers les énergies renouvelables, le pays n’ignore pas les ressources fossiles, notamment les mégagisements offshore de pétrole et de gaz, qui restent des composantes clés de la stratégie énergétique. La production de ces gisements est vue comme une opportunité de renforcer l’indépendance énergétique de la Côte d’Ivoire et de contribuer à son développement économique, en équilibrant les besoins immédiats en énergie bon marché avec les objectifs à long terme de durabilité.

L’innovation technologique est également au cœur de la stratégie énergétique ivoirienne, notamment dans le secteur des hydrocarbures, où des efforts sont faits pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement ivoirien et ses partenaires internationaux explorent des solutions pour rendre la production d’hydrocarbures plus écologique, y compris par le biais de technologies de capture du CO2.

À travers ces initiatives diversifiées, la Côte d’Ivoire affirme son ambition de devenir un pilier énergétique en Afrique de l’Ouest, tout en naviguant entre les impératifs de développement économique et les engagements environnementaux. Le pays démontre qu’une transition énergétique réfléchie et inclusive est non seulement possible, mais aussi essentielle pour assurer un avenir durable et prospère.