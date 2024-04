Europe: la plus grande centrale solaire se trouve dans ce pays

De plus en plus de pays se tournent vers les nouvelles énergies. Des énergies vertes, non polluantes et peu coûteuses. Et certaines nations s’y mettent avec brio. C’est notamment le cas en Afrique, ou l’Afrique du Sud souhaite fortement développer ce secteur. Mais c’est aussi le cas ailleurs dans le monde, surtout en Europe.

Et de manière assez surprenante, c’est en Allemagne que la plus grande centrale solaire du Vieux Continent se trouve. Plus précisément, à proximité de la ville de Leipzig, en Saxe Allemande. En effet, le pays n’est pas réputé pour être un lieu où il y a énormément de soleil (tout du moins, comparé à l’Italie, à l’Espagne ou encore au Portugal ou la Grèce, qui bénéficient du climat méditerranéen).

Une centrale solaire gigantesque

Cette centrale photovoltaïque a en fait été inaugurée par Hansainvest Real Assets. Cette dernière est répartie sur pas moins de 500 hectares et dispose d’une puissance de 605 MWc, ce qui représente, en tout et pour tout, 1.1 million de panneaux solaires. Il aura fallu deux années pour tous les installer ! Et ce n’est pas tout, puisque 45 MWc pourraient être installés dans les mois à venir.

Cette centrale électrique pourrait ainsi permettre de générer assez d’électricité pour alimenter une partie de la région. Une électricité totalement propre et vertueuse parce que le terrain utilisé pour l’installer n’est pas compatible avec l’agriculture ou la sylviculture. En effet, ce dernier a bien été réhabilité, mais selon de vieilles normes datant du début des années 1990, plus du tout adaptée aujourd’hui.

La biodiversité, respectée

En outre, le promoteur a tout mis en place pour ne pas impacter la faune et la flore locale. Des nichoirs ont été installés ainsi que des boîtes pour les chauves-souris. En outre, plusieurs espaces ont été installés pour permettre aux animaux et transiter facilement, de même que des monticules de pierres, de bois et des mares. Des haies ont aussi été installées. Enfin, des terres vont être testées et travaillées, de façon à ce qu’un usage agricole soit lancé.