Forbes: ces nouveaux milliardaires ont tous la même particularité

Dans le monde, jamais autant de milliardaires n’avaient été recensés. En effet, 2.871 personnes afficheraient aujourd’hui une fortune dépassant le milliard de dollars ! Dans le détail, on voit que la moyenne d’âge de ces individus est de 66 ans, avec 425 personnes âgées de 80 ans ou plus (le doyen étant George Joseph, âgé de 102 ans). En outre, 14 très grandes fortunes sont âgées de moins de 30 ans.

Et pour ces 14 personnes, une particularité commune : toutes ont héritières. C’est une grande première, depuis 2009. La plus jeune personne à intégrer ce classement, c’est Livia Voigt, avec un patrimoine à 1.1 milliard de dollars. Âgée de 19 ans, elle est (au même titre que sa sœur, Dora), issue d’une famille d’entrepreneurs. Son grand-père a fondé WEG, l’une des plus grandes entreprises de fabrication d’équipements électriques au monde.

Les jeunes milliardaires sont des héritiers

Les plus riches de ces milliardaires de moins de 30 ans sont les frères Mistry. Âgés de 25 et de 27 ans, ces derniers ont 4.9 milliards de dollars chacun. Ils sont à la tête du groupe indien Tata Sons, qui appartenait à leur père décédé. Depuis 2022, ils ont ainsi la charge de l’entreprise familiale. Rémi Dassault enfin, du haut de ses 22 ans, détient 2.5 milliards de dollars, grâce à ses participations dans l’entreprise familiale Dassault.

Pour beaucoup, c’est le signe que le plus grand transfert de richesse de l’histoire a débuté. En effet, plus de 1.000 milliardaires pourraient, d’ici à quelques années, transférer 5.200 milliards de dollars, faisant ainsi de ces millenials, la génération la plus riche qui n’ait jamais existé. Les milliardaires qui se sont faits eux-mêmes ont effectivement été remplacés par des jeunes qui comptent sur les fortunes familiales pour créer la leur.

Un énorme transfert des richesses

Pour les autres personnes, bien moins riches, on estime que ce sont 90.000 milliards de dollars d’actifs qui vont transiter d’une génération à une autre, notamment l’immobilier, rien qu’aux États-Unis. Des montants astronomiques, qui s’expliquent par le fait que la génération des baby-boomers est véritablement la première à avoir eu accès à la propriété et au développement de ses ressources.