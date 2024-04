Forces armées au Mali: Goïta prend une décision importante

Le Mali se dote d’une nouvelle entité au sein de ses forces armées et de sécurité, baptisée Force d’intervention rapide des Armées (FIRA). Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a signé le décret instituant cette unité spéciale le lundi 15 avril 2024, une mesure visant à renforcer la capacité opérationnelle du pays en matière de défense et de sécurité.

Le chef d’état-major général des Armées supervisera cette nouvelle force, qui aura pour missions principales de coordonner et mener des opérations cruciales pour la sécurité nationale. Ses responsabilités incluent la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, la participation à des opérations de libération d’otages, ainsi que la protection des personnalités de haut rang et des installations stratégiques.

Le commandant de la FIRA, nommé par un décret présidentiel suite à une proposition du ministre chargé des Forces Armées, occupera un poste équivalent à celui de sous-chef d’état-major d’Armée. Il sera épaulé par un commandant en second, désigné sous les mêmes conditions, pour assurer la continuité des opérations en son absence ou en cas d’empêchement.

L’organisation et le fonctionnement de la FIRA seront régis par un arrêté ministériel, préparant le terrain pour une mise en œuvre efficace de cette unité. Cette structure est conçue pour agir sur tout le territoire national afin de parer à toute menace pouvant compromettre la défense et l’intégrité du pays.

Cette initiative intervient à un moment où les forces maliennes continuent de faire face à des défis sécuritaires importants, notamment des attaques de groupes terroristes au centre et au nord du Mali. La création de la FIRA s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement de transition pour consolider les avancées sécuritaires réalisées jusqu’ici, malgré des zones d’instabilité persistantes. La détermination des autorités, appuyée par le soutien du peuple malien et des partenaires internationaux, a permis de renforcer les capacités des forces armées, témoignant de l’engagement continu à restaurer la paix et la sécurité sur l’ensemble du territoire national.