France: Macron sermonne un ministre, son entourage se défend

Emmanuel Macron, agacé ? En effet, le Président de la République française s’en serait pris à l’un de ses ministres phares à l’occasion d’une réunion organisée à l’Élysée. La raison ? Trop de propositions et pas assez d’actions. Face au manque de résultats, le chef de l’État a donc fait savoir son agacement.

Ce ministre, c’est Bruno Le Maire. Le ministre de l’Économie multiplie en effet les livres, les tribunes ainsi que les interviews, afin d’évoquer sa vision des choses et surtout, la façon dont la France pourrait peu à peu combler le déficit des finances publiques, qui ne cesse de se creuser. Or, ces propositions à outrance commencent à agacer en interne, à tel point que le président Macron lui aurait rappelé qu’il était là pour agir et non pour commenter.

Bruno le Maire, visé par Emmanuel Macron ?

En Conseil des ministres, ce dernier s’en serait même pris directement à Bruno Le Maire, lui rappelant que cela faisait maintenant 7 ans qu’il était en poste et qu’il était temps pour lui d’être davantage dans l’action. Cet agacement s’explique notamment en 2 points. Le premier, c’est que les propositions faites par Le Maire dans ses sorties semblent agacer beaucoup de monde, à commencer par les Français.

Le second point, c’est l’arrivée, à grands pas, des élections européennes. Si le gouvernement reste dans l’inaction et que les propositions ne convainquent personne, alors les risques de se voir largement distancé sont réels pour la majorité présidentielle. Une situation tendue que l’entourage du chef de l’État a affirmé être inventée de toutes pièces. Selon certains proches, de clash, il n’y a pas eu.

Des tensions palpables au sein de l’exécutif

Pour autant, certains affirment que tenir encore 3 ans comme ça, cela s’annonce difficile. En somme, le gouvernement sait qu’il y a urgence à redresser les finances publiques, sait que sa marge de manœuvre est petite. Si à cela s’ajoutent les commentaires de tout à chacun, alors la situation risque de devenir invivable, que ce soit pour les membres du gouvernement ou pour les citoyens français.