François Hollande, l’ancien président de la République française, a récemment fait une recommandation audacieuse concernant les relations avec la Russie. Suite aux récents événements impliquant des propos controversés du ministère de la Défense russe, Hollande a pris la parole pour préconiser une mesure radicale : « aucun contact » avec la Russie.

Cette déclaration intervient après que le ministère de la Défense russe ait exprimé l’espoir que les services secrets français ne soient pas impliqués dans un attentat près de Moscou. Une accusation grave qui a suscité des réactions vives de la part de l’ancien président français. Hollande a dénoncé l’utilisation « d’instrumentalisation » par Moscou d’un récent entretien entre le ministre français des Armées et son homologue russe, insinuant que la France aurait pu être impliquée dans les attaques terroristes à Moscou.

L’attentat du 22 mars à Moscou, revendiqué par l’organisation État islamique et ayant fait 144 morts, a été le déclencheur de cette recommandation sans équivoque de François Hollande. En réaction à cet acte terroriste, le ministre français Sébastien Lecornu a pris l’initiative d’un échange téléphonique avec Sergueï Choïgou, ministre de la Défense russe, pour discuter du conflit en Ukraine. Cependant, les déclarations ultérieures du ministère russe ont laissé entendre une ouverture au dialogue, ce que Paris a rapidement démenti.

Hollande a souligné l’importance de soutenir l’Ukraine dans ce contexte. Selon lui, plus l’Ukraine est soutenue, plus il y a de chances que le conflit prenne fin. Il insiste sur le fait que l’abandon n’est pas une solution pour parvenir à la paix, mais plutôt la démonstration ferme de limites face aux régimes autoritaires.

Cette recommandation de François Hollande ne vient pas sans controverses ni défis. Les relations internationales entre la France et la Russie sont complexes et cruciales sur de nombreux aspects, y compris sur le plan économique et géopolitique. Couper tout contact avec un acteur majeur comme la Russie peut avoir des conséquences importantes et nécessite une réflexion approfondie sur les moyens de parvenir à une résolution pacifique des conflits tout en préservant les intérêts et les valeurs françaises.