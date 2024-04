France : un Maghrébin remporte une petite victoire contre une préfecture

Le parcours des immigrants africains en France est semé d’obstacles, notamment administratifs. Arrivés en quête d’une vie meilleure, nombreux sont ceux qui se heurtent à des processus complexes et des refus souvent décourageants. Parmi eux, les ressortissants du Maghreb, confrontés à des défis spécifiques liés à leur statut d’étrangers et à la régularisation de leur séjour. Les péripéties comprennent des attentes prolongées pour les rendez-vous en préfecture, des demandes de documentation exhaustive et, parfois, des décisions arbitraires qui retardent ou refusent leur intégration légale, rendant leur quotidien précaire et leur futur incertain.

Récemment, une lumière au bout du tunnel s’est présentée pour un homme d’origine algérienne, qui après un long combat judiciaire, a vu sa persévérance récompensée. À 59 ans, cet homme, arrivé à Lyon en juillet 2020, avait rapidement cherché à régulariser sa situation. Malgré sa démarche proactive dès octobre de la même année pour obtenir un rendez-vous en préfecture, il s’était vu refuser la possibilité de déposer sa demande de titre de séjour.

Sa détermination ne s’est pas arrêtée là. Face à un refus initial justifié par la préfecture du Rhône par la « récente » durée de sa présence en France et un manque de « motifs exceptionnels ou considérations humanitaires« , l’Algérien a porté l’affaire devant la justice. Le tribunal administratif de Lyon a finalement tranché en sa faveur, annulant la décision de refus datée du 1er juillet 2022.

La justice a rappelé à l’autorité préfectorale que, sauf cas d’une demande jugée abusive ou dilatoire, il n’est pas légalement admissible de refuser un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour. Ce principe a guidé la décision du tribunal, qui a ordonné à la préfecture de fixer un rendez-vous dans un délai d’un mois, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.

Ce jugement ne représente pas seulement une victoire personnelle pour l’individu concerné, mais il met également en lumière les défis systémiques auxquels sont confrontés de nombreux étrangers en France. En imposant à la préfecture de respecter ses obligations légales, cette décision pourrait encourager d’autres dans des situations similaires à revendiquer leurs droits. La préfecture du Rhône est désormais tenue d’enregistrer sa demande et, si son dossier est complet, de lui remettre un récépissé autorisant son séjour en France, une étape significative vers une intégration plus juste et réglementée.