La Russie est entrée dans le top 5 des économies du G20 à la croissance la plus rapide, selon les récentes données des services statistiques compilées et analysées par le média russe Sputnik. En 2023, le pays a enregistré une croissance économique de 3,6%, marquant ainsi un rebond significatif par rapport à la baisse de 1,2% enregistrée en 2022.

Cette progression place la Russie à la cinquième position parmi les membres du G20 qui affichent les taux de croissance les plus élevés. Cette performance économique remarquable de la Russie intervient dans un contexte où, la Russie est sous le coup de multiples sanctions internationales du fait de son offensive en Ukraine. En effet, l’Occident qui soutient l’Ukraine accentue la pression sur Moscou pour obliger les autorités à mettre fin à la guerre.

Malgré sa position en tant que cinquième économie du G20 à la croissance la plus rapide, la Russie doit encore relever plusieurs défis. Il est important de préciser que parmi les autres économies du G20, l’Inde se distingue en tant que leader de la croissance, affichant un taux impressionnant de 7,3%.

La Chine suit de près avec une croissance de 5,2%, consolidant ainsi sa position en tant que moteur de l’économie mondiale. L’Indonésie et la Turquie occupent respectivement la troisième et la quatrième place avec des taux de croissance de 5,1% et 4,5%. En revanche, certaines économies du G20 ont enregistré des performances plus modestes.

Les États-Unis ont vu leur croissance atteindre 2,5%, tandis que le Japon a enregistré une croissance de 1,9%. Au Royaume-Uni, l’indicateur de croissance s’élève à 0,1%, reflétant les défis persistants liés au Brexit et à d’autres facteurs économiques. La France, quant à elle, affiche une croissance relativement modeste de 0,9%, signalant la nécessité de réformes structurelles pour stimuler davantage la croissance économique.