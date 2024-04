Gaz en Afrique : un pays du Maghreb enclenche une initiative

La zone du Maghreb est réputée pour son dynamisme économique. Les pays de cette zone de l’Afrique possèdent d’immenses atouts qui n’attendent qu’à être exploités. En termes de ressources pétrogazières, les pays du Maghreb ont de solides arguments à faire valoir. Le Maroc possède un potentiel non négligeable dans le secteur gazier. Il existe d’importants gisements qui sont en mesure de faire basculer l’économie du royaume chérifien dans une autre dimension.

Dans le but de valoriser son domaine gazier, les autorités marocaines ont mis en place une série de mécanismes. L’un des mécanismes phares est la mobilisation de ressources financières pour le développement d’une infrastructure gazière performante qui prend en compte les ambitions de la nation arabe. Ce mercredi 27 mars, le gouvernement marocain a signé un mémorandum d’accord axé sur l’extension des infrastructures d’importation de gaz naturel liquéfié (GNL), de stockage, de regazéification et de transport de gaz naturel.

L’information a été rapportée par nos confrères de l’Agence Ecofin. Selon des sources concordantes, ce projet sera piloter par trois ministères, à savoir le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, celui de l’Économie et des Finances, ainsi que celui de l’Équipement et de l’Eau. Le Maroc a mis en place un plan extrêmement ambitieux pour accroître l’offre énergétique au profit de sa population.

Le Maroc est une valeur sûre de l’économie en Afrique. Grâce à sa stabilité politique, le pays a tracé de nombreux sillons pour fluidifier son économie et attirer de grands investisseurs. Le Maroc a su travailler son image de marque pour récolter des intérêts. Le royaume chérifien demeure l’une des destinations touristiques les plus prisées au monde. Avec sa riche culture, sa gastronomie, son industrie cinématographique, le Maroc attire chaque année des millions de touristes.

Pour mieux soutenir son économie, le Maroc a commencé à exploiter le plein potentiel des ressources en hydrocarbures. Certes, les réserves ne sont pas comparables à celles de certains pays africains, mais les autorités comptent utiliser de manière efficiente cette richesse pour booster l’économie et offrir de nouvelles perspectives à l’ensemble de la population marocaine.