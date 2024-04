Gdiz au Bénin : émerveillés après leur visite, les préfets font une promesse

Dans la matinée de ce mercredi 17 avril, les préfets du Bénin ont effectué une visite au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé. Ces représentants de l’Exécutif au sein des départements ont touché du doigt, les différentes actions qui sont menées au sein de cette zone dédiée à la transformation des matières premières produites au Bénin. Au terme de leur visite, les préfets ont pris l’engagement d’annoncer dans leur département respectif, la bonne nouvelle qu’ils ont reçue à la Gdiz.

La première étape de la visite a été la présentation du niveau d’évolution de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé aux visiteurs. L’honneur est ainsi revenu à Létondji Béhéton, Directeur général de la Sipi-Bénin S.A de faire une présentation globale de la zone dont son entreprise est chargée du développement. On retient à ce niveau que la Zone économique de Glo-Djigbé est étendue sur une superficie de 1640 hectares et a atteint son niveau actuel en moins de deux ans d’exploitation. Il a fait également savoir que la première phase a été entièrement achevée et 400 hectares sont exploités par les investisseurs qui sont déjà installés sur les lieux. Il n’a pas manqué de rappeler que la Gdiz est le résultat d’un Joint-Venture entre la République du Bénin et le Groupe Arise, partenaire technique chargé d’aménager, de promouvoir, de développer et d’exploiter la zone.

Il a par la suite ajouté que la Gdiz a désormais un statut de port sec. Ceci permet de faciliter l’acheminement des marchandises vers le Port Autonome de Cotonou. L’acte deux a été la visite dans les différentes unités de production. La délégation conduite par le préfet d’Atlantique, Jean-Claude Codjia a visité les unités de confection de vêtements, les unités de transformation de cajou et les installations de la société Benin Textile S.A. (Btex), l’une des unités intégrées de textile de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ).

Au terme de la visite, le préfet de l’Atlantique, a tenu à exprimer toute sa joie face à ce qui a été vu. « Nous pouvons dire avec conviction que le chef de l’État, M Patrice Talon, a enfin montré à la nation béninoise la voie à suivre. Nous ressortons avec des sentiments de fierté, mais également des sentiments de conviction que nous sommes en train d’aller vers le havre de paix. L’avenir sera meilleur pour tous les Béninois », a-t-il déclaré. Le préfet Christophe Mégbèdji pour sa part, a indiqué au nom de ses paires, qu’ils seront les ambassadeurs de la Sipi-Bénin Sa auprès des populations.