GNL: ce pays du Maghreb détrôné par le Nigeria

En Afrique, plusieurs pays disposent d’importantes ressources naturelles. Qu’il s’agisse de gaz, de pétrole ou encore de métaux rares et précieux (or, lithium…) les terres du continent sont riches. Résultat, plusieurs économies arrivent à en tirer pleinement profit. C’est notamment le cas du Nigéria.

En effet, le Nigéria s’est imposé en ce début d’année 2024, comme étant le principal pays africain exportateur de GNL (Gaz naturel liquéfié) du continent. Le pays a repris cette place de leader régional à l’Algérie, qui en 2023 a surpris de nombreux exportateurs. Alger a “bénéficié” de la guerre en Ukraine pour répondre aux besoins des pays européens, comblant ainsi l’arrêt des importations de gaz russe.

L’Algérie, dépassée par le Nigéria

Et en 2024, les exportations ont continué de croître, de l’ordre de 3,4%. Sur ce premier trimestre de l’année, l’Algérie a exporté 3,01 millions de tonnes de GNL dans le monde, contre 2,9 l’an dernier, à la même période. Malgré tout, c’est bien le Nigéria qui a repris la place de leader du marché quand même bien dans la région MENA (Moyen-Orient Afrique du Nord), ce sont les Émirats arabes unis qui ont connu la plus grosse croissance.

En effet, leurs exportations de GNL ont connu une hausse de 25,6%, s’établissant à 1,57 million de tonnes (ce qui reste moins que les principaux concurrents de la région). D’autres nations ont bénéficié de ce marché porteur, comme le Qatar, qui a enregistré une hausse de 1.7% de ses exportations de gaz. La demande est très importante, partout dans le monde, à cause notamment des nombreuses incertitudes géo-politiques.

France et Italie profitent du GNL algérien

Le jeu des alliances stratégiques et des situations géographiques peut ainsi bénéficier à certains pays. Dans tous les cas, l’Algérie s’est imposée comme une alternative de choix auprès de nombreuses nations, particulièrement l’Italie et la France, afin de contourner le gaz russe, de plus en plus boycotté à cause de la guerre en Ukraine. De quoi profiter à Alger, qui peut ainsi développer son secteur.