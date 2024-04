Grippe aviaire: un américain contaminé après un contact avec… une vache

Aux États-Unis, un cas de grippe aviaire a été officiellement recensé. En effet, le Texas a confirmé qu’une personne avait été testée positive au H5N1. Le plus surprenant, dans cette affaire, est que la personne concernée l’a été après être entrée en contact avec un bovin. C’est la seconde fois, sur le territoire américain, que le virus infecte un troupeau de vaches.

C’est en entrant en contact avec le troupeau de vaches que la personne est tombée malade, développant plusieurs symptômes, notamment des rougeurs au niveau des yeux. Le risque de tomber malade reste relativement faible, notamment à travers un troupeau de vaches. Cette situation démontre toutefois qu’il est devenu essentiel de faire attention et de prendre des précautions au contact d’animaux, surtout ceux de la ferme.

Publicité

La grippe aviaire, attrapée via un troupeau de vaches

Actuellement isolé, le patient en question est traité à l’aide d’un médicament antiviral et devrait sortir dans les prochains jours, le temps d’être totalement débarrassé du virus en question. Un virus qui dispose d’ailleurs d’un nom pour le moins trompeur. Car la grippe aviaire ne concerne pas uniquement les oiseaux, ciblant bon nombre de bêtes. Que ce soit au Texas, au Kansas ou encore au Michigan, des vaches ont déjà été testées positives.

En temps normal, il ne se transmet pas à l’Homme. Dans de rares cas toutefois, des infections peuvent être enregistrées. Si tel es les cas, les symptômes sont assez variés, allant de l’infection respiratoire au développement de maladies potentiellement plus graves et plus mortelles, comme la pneumonie. Cela ne s’est cependant jamais produit. La première personne touchée par H5N1 a simplement fait état de fatigue.

Des précautions sont à prendre

Pour les animaux en revanche, c’est autre chose. Chez la volaille, la maladie est mortelle. Pour ce qui est du bétail en revanche, la situation est assez différente puisqu’elle est beaucoup moins impactante. En cas d’épidémie, il est recommandé de ne pas consommer de produits alimentaires non cuits ou de produits qui ne l’ont pas été assez, comme du lait ou du fromage non pasteurisés.