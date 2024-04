Guerre en Ukraine: les USA face à la vulnérabilité d’une vedette de leur armement 

Depuis le début de la guerre en Ukraine, bon nombre de nations se sont rendu compte que les façons de combattre avaient fortement évolué. En effet, l’arrivée des nouvelles technologies, et notamment des drones, a donné aux forces armées qui les utilisent, de nouvelles opportunités de frapper l’ennemi.

Et justement, la Russie repose sur l’utilisation massive de ces drones, pour faire mal aux forces ukrainiennes. Face à la menace, les forces de Kiev se sont tournées vers l’occident, et surtout les États-Unis, pour être en mesure de répondre à ces incartades. Afin d’aider l’Ukraine dans son effort de guerre, le gouvernement américain avait annoncé, il y a quelques mois, la livraison de blindés de combat.

Des chars américains livrés en Ukraine

Il s’agissait de char Abrams. En tout et pour tout, 31 chars ont été livrés. Mais sur ces 31 chars, 5 ont été totalement détruits. 3 autres ont été endommagés et pourront être réparés pour ensuite être réutilisés. Mais comment cela se fait ? La réponse est à chercher du côté des drones russes, justement, qui quand bien même ne valent pas énormément d’argent (entre 500 et 1000 dollars par drone) arrivent à entraîner d’importants dégâts.

Une autre explication est à chercher du côté de l’utilisation qui est faite de ces chars. En effet, ces derniers sont initialement prévus pour agir de manière rapide, au cours d’actions “choc”. Or, les Ukrainiens les utilisent dans un tout autre registre, défensif plutôt qu’offensif. De fait, ils ne bénéficient pas de sa vitesse d’exécution, puisque la plupart du temps, ils restent immobiles.

Des chars retirés du terrain

Face aux risques et surtout, aux mauvais résultats de la stratégie actuellement déployée, les forces armées ukrainiennes ont d’ailleurs annoncé le retrait pur et simple de ces chars. Une information confirmée par le chef de l’État-major de l’armée américaine, l’amiral Christopher Grady. Des échanges pourraient avoir lieu pour réadapter la stratégie à adopter et espérer, côté ukrainien, de meilleurs résultats.