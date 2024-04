Indépendances : la France appelée à rembourser les milliards payés par Haïti

Au cours des siècles précédents, l’Europe a établi un vaste empire colonial, s’étendant sur plusieurs continents. Parmi ces puissances coloniales, la France et le Royaume-Uni se distinguaient par leur vaste contrôle territorial et leur implication dans des pratiques oppressives et exploiteuses. Ces empires ont été marqués par des actes violents, notamment l’esclavage et la suppression des cultures indigènes, engendrant des séquelles durables pour les pays colonisés.

La République d’Haïti, première nation à obtenir son indépendance dans les Caraïbes, l’a fait au prix fort. En 1825, soit plus de deux décennies après avoir secoué le joug colonial français grâce à une insurrection d’esclaves, Haïti se voit contrainte de verser à la France 150 millions de francs-or. Cette somme exorbitante avait pour but de compenser les colons pour leurs pertes et d’assurer à la France des avantages commerciaux persistants.

Récemment, une coalition d’une vingtaine d’ONG a plaidé lors d’un forum de l’ONU à Genève pour que la France rembourse plus de 100 milliards de dollars à Haïti, arguant que cette somme constitue une réparation pour les montants imposés injustement à la nation caribéenne suite à son indépendance. Ces organisations appellent à la création d’une commission indépendante pour superviser cette restitution, considérant la somme comme une « rançon » injuste.

Volker Turk, Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, a soutenu cette initiative lors du forum, soulignant la nécessité de réparations pour avancer vers une ère de justice et de reconnaissance des torts passés. Turk a insisté sur l’importance d’un leadership gouvernemental pour transformer les paroles en actions concrètes.

Le calcul du montant exact dû par la France est sujet à débat parmi les historiens, certains estimant que les intérêts accumulés sur deux siècles pourraient porter cette dette à bien plus que les chiffres officiellement reconnus. Les partisans de la restitution de cette dette soutiennent que la somme pourrait s’élever à 150 milliards de dollars, voire plus, une fois les intérêts pris en compte.

En Haïti, cette dette est largement perçue comme une cause majeure des difficultés économiques et sociales qui ont entravé le développement du pays depuis deux siècles. La population et certains acteurs de la société civile pressent la France de reconnaître cette dette et de prendre des mesures pour la rembourser, en vue de contribuer réellement à la reconstruction et au développement d’Haïti. Face à ces demandes pressantes, la réponse du gouvernement français reste attendue, soulignant un chapitre crucial mais complexe dans les relations entre Haïti et son ancien colonisateur.