Individu battu à mort pour parricide au Bénin : Ce qu’on en sait

Ce mardi 2 avril dans le quartier Thian Gourou situé dans le 1er arrondissement de la ville de Parakou, une scène peu ordinaire s’est produite. Il s’agit en effet d’un homme qui a été battu à mort par la population pour avoir tué préalablement son géniteur. Selon le récit qui a été fait par les témoins de la situation, tout serait parti d’une accusation portée contre l’auteur du parricide. Ce dernier aurait violé sa jeune sœur. Mais suite à cette accusation, l’homme aurait renvoyé du domicile familial son père ainsi que la sœur.

Le père aurait par la suite pris la décision de retourner discuter avec son fils. C’est à cet instant que le pire est survenu. Il est mort après avoir été battu sauvagement par son fils. Furieuse, la population s’est également jetée sur le jeune homme âgé de la vingtaine. Selon Fraternité FM, le jeune homme ne jouirait pas de toutes ses facultés. À en croire les confidences qui ont été faites par le chef du quartier de Thian, Ayouba Koura Gourma, la même situation se serait produite quelques années plus tôt.

« C’est un jeune qui mentalement ça ne va pas. Il avait déjà agressé une fois le papa, il y a de cela deux ans. Et, il a été maîtrisé et amené au commissariat où, il a passé environ une semaine », s’est rappelé l’autorité locale. Les policiers auraient conseillé aux parents de soigner le jeune homme. Mais envoyé au Togo pour ses soins, il serait revenu chez lui à pied. Le chef du quartier indique également que, le père aurait déjà abandonné la maison familiale pour aller se mettre en location à cause de son fils.