Investissement: les précieux conseils d’un célèbre milliardaire

Dans le monde mouvementé de la finance et de l’investissement, peu de figures incarnent à la fois la réussite entrepreneuriale et la sagesse accumulée au fil des années aussi bien que Steve Schwarzman, le milliardaire derrière Blackstone. À 77 ans, ce titan de l’industrie des investissements partage non seulement ses stratégies de réussite, mais aussi les précieuses leçons qu’il a apprises tout au long de sa vie et de sa carrière.

Né dans la banlieue de Philadelphie, Steve Schwarzman a baigné dès son plus jeune âge dans l’entrepreneuriat familial. « J’ai débuté dans le capital-investissement, en représentant certaines des entreprises qui venaient de se lancer dans ce secteur », a-t-il déclaré dans une interview exclusive accordée à Forbes. « Il n’y avait probablement que huit à dix sociétés de capital-investissement à l’époque. » Son ambition précoce l’a conduit à l’université de Yale, où il a commencé à tracer les contours de sa future carrière.

En 1985, Steve Schwarzman a fondé Blackstone avec feu Pete Petersen, une entreprise qui allait devenir le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, surpassant les 1 000 milliards de dollars d’actifs. « Depuis lors, Blackstone a non seulement prospéré, mais a également joué un rôle de premier plan dans l’évolution du paysage financier mondial », a-t-il souligné.

Interrogé sur l’évolution de ses stratégies d’investissement, Schwarzman a souligné l’importance de s’adapter à un monde en constante évolution. « Ce qui a commencé comme une entreprise axée sur le capital-investissement s’est rapidement diversifié pour englober une gamme variée de stratégies d’investissement », a-t-il expliqué. « Nous disposons aujourd’hui de 72 stratégies d’investissement différentes, alors que lorsque nous avons commencé, il n’y en avait qu’une seule. »

Parmi les moments décisifs de sa carrière, Schwarzman évoque le désastre financier d’Edgcomb Steel, un investissement qui s’est soldé par une perte totale. « Ce fut une expérience complètement traumatisante », a-t-il admis. « J’ai alors compris que la seule solution était de vendre l’entreprise. Ce fut une leçon de vie. »

Pour les jeunes investisseurs, Schwarzman insiste sur l’importance de s’entourer des meilleurs talents et de s’appuyer sur des données solides. « Soyez patient. Ne forcez pas une décision d’investissement : n’investissez que lorsque vous avez la certitude que les choses vont fonctionner », conseille-t-il.

En ce qui concerne les tendances actuelles, Schwarzman identifie le crédit et l’immobilier comme des secteurs d’intérêt particulier, tout en soulignant les risques géopolitiques et réglementaires croissants auxquels sont confrontés les investisseurs.