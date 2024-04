Israël : Tsahal reconnaît une “grave erreur”

Un peu partout dans le monde, de nombreuses critiques fusent à l’encontre de la façon dont le gouvernement israélien a mené ou mène certaines de ses opérations. Et si l’offensive à venir à Rafah suppose la controverse, le récent bombardement d’un véhicule appartenant à l’ONG World Central Kitchen suscite l’indignation.

En effet, sept travailleurs humanitaires, qui œuvraient au compte de WCK (World Central Kitchen) ont été pris pour cible à l’occasion d’une frappe dans la bande de Gaza. Ces derniers travaillaient depuis quelques semaines, afin d’apporter de la nourriture aux personnes civiles qui souffrent de cette guerre qui dure depuis le mois d’octobre 2023, date à laquelle des hommes du Hamas palestinien ont fait irruption sur le sol israélien.

L’armée israélienne reconnait son erreur

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et dans les médias du monde entier, Herzi Halevi, général et chef de l’état-major israélien, a reconnu une “grave erreur”. Selon lui, jamais Tsahal (l’armée israélienne) n’aurait dû procéder. Il justifie toutefois cette erreur par une identification rendue complexe notamment à cause de la nuit et des conditions de guerre actuelles.

Au total, trois Britanniques, un Américano-Canadien, un Polonais, une Australienne et un Palestinien ont trouvé la mort dans ces frappes israéliennes. En guise de réponse, WCK a annoncé qu’elle arrêtait ses opérations dans la bande de Gaza, livrant les civils encore un peu plus à eux-mêmes. En effet, World Kitchen Bank était l’une des toutes dernières associations à œuvrer sur ce territoire.

Plus de 30.000 personnes décédées depuis le début du conflit

L’information de cette frappe a profondément touché le gouvernement américain qui, de par la voix du président Biden, a affiché toute son émotion. Depuis le début du conflit, plus de 30.000 personnes ont trouvé la mort et de plus en plus d’appels sont lancés afin de pousser le gouvernement Netanyahu à trouver une porte de sortie rapide à ce conflit qui suscite également de profondes inquiétudes sanitaires.