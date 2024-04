JO: la France a une idée radicale en cas de menaces

En France, la menace terroriste est réelle. En effet, depuis quelques semaines, quelques mois, le gouvernement français est sur le qui-vive. Les attentats survenus en Russie il y a quelques semaines, revendiqués par Daesh, semblent confirmer que la menace règne. Et face aux risques, le gouvernement semble vouloir anticiper.

Lors de ces Jeux olympiques, plusieurs choses ont été mises en place, ou vont l’être. Premièrement, l’exécutif a demandé à bon nombre de ses partenaires internationaux s’ils étaient prêts à envoyer des troupes dans le but d’assurer la totale sécurité des athlètes, mais aussi des millions de visiteurs internationaux. Une manière de rassurer toutes les personnes qui pouvaient se poser des questions.

Publicité

En France, des JO placés osus le signe de la sécurité

La seconde chose qui sera mise en place, c’est la possibilité de mettre en place un plan B, voire un plan C en ce qui concerne la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques et paralympiques. C’est ce qu’a dévoilé le président français Emmanuel Macron à l’occasion d’un entretien accordé à la presse. Pour rappel, cette cérémonie d’ouverture doit avoir lieu sur la Seine !

Or, si les risques sont trop importants, alors le gouvernement français pourrait tout simplement décider de limiter la cérémonie d’ouverture au Trocadéro (qui se trouve en face de la Tour Eiffel). Une dernière option consiste à l’organiser au sein même de l’enceinte du Stade de France. Une option plus “classique” et sécurisante, puisqu’y sont organisés quasiment tous les grands événements.

500.000 personnes étaient attendues

À ce stade toutefois, l’option initiale reste l’option privilégiée. L’exécutif s’adaptera au fur et à mesure, selon les remontées observées sur le terrain. Les citoyens, eux, sont déjà impactés. 500.000 personnes devaient avoir la possibilité d’y assister, gratuitement. Aujourd’hui, cette jauge a été revue à 222.000. Il faudra ajouter, à cela, 130.000 places payantes. Il n’est pas impossible que ces dernières soient à nouveau revues à la baisse.