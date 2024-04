La CEDEAO, ACED, l’ADECOB et l’ANOPER impulsent l’auto-emploi des jeunes et soutiennent la sédentarisation des éleveurs de ruminants à Tchaourou

(De nouvelles perspectives pour les jeunes et les éleveurs de ruminants au Nord du Bénin). Au Bénin, les tensions entre agriculteurs et éleveurs transhumants ont atteint un niveau préoccupant ces dernières années. Ces conflits sont alimentés par divers facteurs, notamment la concurrence pour les ressources, la croissance démographique, le changement climatique et la dégradation des terres. Face à ce défi majeur, le gouvernement béninois a entrepris des actions décisives pour réduire la mobilité des éleveurs de ruminants et promouvoir la cohésion sociale dans les régions concernées.

Une initiative novatrice pour une solution durable

Le Centre Africain pour le Développement Équitable (ACED), en partenariat avec l’Intercommunalité du Borgou (ADECOB) et l’Association Nationale des Organisations Professionnelles d’Éleveurs de Ruminants du Bénin (ANOPER), a lancé en juin 2023 le « Projet de mise en place d’unités de production d’aliments pour bétail ». Financée à 70% par l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation de la CEDEAO (ARAA), cette initiative vise à soutenir la sédentarisation des éleveurs béninois tout en renforçant la filière laitière et en offrant des opportunités économiques aux jeunes ruraux.

Une mise en œuvre prometteuse

La commune de Tchaourou a été choisie comme premier terrain d’expérimentation. Vingt-trois jeunes locaux ont été sélectionnés de manière inclusive pour participer à l’initiative. Ils bénéficient d’un renforcement technique et matériel, ainsi que d’une installation sur un domaine de 25 hectares dédié à la production de fourrages et à la transformation des résidus agricoles en aliments pour bétail.

La mission de suivi sur le site de 25 Hectares dans l’arrondissement de Tchatchou. Photo : DR

Une évaluation positive et des perspectives encourageantes

Lors d’une mission de suivi du 8 au 13 avril, une délégation de l’ARAA a évalué les progrès de l’initiative. Des rencontres ont été organisées avec les parties prenantes locales pour échanger sur les avancées réalisées. À cette occasion, l’ARAA s’est déclarée pleinement satisfaite de l’exécution rigoureuse des activités par le consortium porteur de l’initiative. Des mesures ont été prises pour garantir la durabilité des acquis, telles que l’intégration de l’initiative dans le Plan de Développement Communal de Tchaourou et la planification de la transformation du site en domaine d’utilité publique.

Par ailleurs, les représentants locaux, tels que M. Jonathan AWO, représentant du préfet du département du Borgou, et M. SOSSOU Arnos, Maire de la Commune de Tchaourou, ont exprimé leur gratitude envers l’ARAA pour avoir choisi leur commune. Enfin, Dr Laurenda Todome, Directrice des Opérations à ACED, a dressé un bilan technique et financier complet, mettant en lumière les avancées significatives de l’initiative, tandis que les discussions avec les jeunes bénéficiaires et les parties prenantes ont confirmé leur engagement total dans la mise en œuvre des activités, assurant ainsi la pleine satisfaction de la délégation de l’ARAA quant au niveau d’exécution des activités.