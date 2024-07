Terres rares : des millions de tonnes bientôt exploitées pour contrer la Chine

Shutterstock

Dans un monde de plus en plus dépendant des technologies de pointe, les terres rares sont devenues l’or noir du 21ᵉ siècle. Ces éléments chimiques et métaux, cruciaux pour la fabrication de produits allant des smartphones aux véhicules électriques en passant par les éoliennes, sont au cœur d’une bataille géopolitique et économique. Bien que leur nom suggère une rareté, ces ressources sont en réalité relativement abondantes dans la croûte terrestre. Le véritable défi réside dans leur extraction et leur raffinage, des processus complexes et coûteux qui ont longtemps donné à la Chine une position dominante sur le marché mondial.

Le Japon s’apprête à bouleverser cet équilibre avec une découverte qui pourrait redessiner la carte des ressources stratégiques mondiales. Au large de l’île de Minami-Torishima, à près de 2000 kilomètres au sud-est de Tokyo, gît un trésor enfoui sous les flots : un gisement de terres rares estimé à 230 millions de tonnes. Cette trouvaille colossale promet non seulement de réduire la dépendance du pays envers les importations chinoises, mais aussi de le propulser au rang de superpuissance dans ce domaine crucial.

Un pari technologique et environnemental audacieux

L’exploitation de ce gisement sous-marin représente un défi titanesque. Situés à des profondeurs vertigineuses allant de 5200 à 5700 mètres, ces précieux minéraux ne se laisseront pas extraire sans difficultés. Le Japon prévoit d’investir des dizaines de millions de dollars dans ce projet ambitieux, avec l’espoir de commencer l’exploitation dès 2025. Un test pratique de trois ans est prévu, visant à extraire des milliers de tonnes de nodules de manganèse par jour, riches en terres rares.

Cependant, l’aventure ne se limite pas à surmonter les obstacles techniques. Les autorités japonaises devront également faire face à un défi de taille : l’impact environnemental de cette exploitation des fonds marins. Contrairement à la Chine, dont les normes environnementales plus souples ont facilité sa domination du marché, le Japon devra innover pour concilier extraction et préservation des écosystèmes marins fragiles. Cette contrainte pourrait bien se transformer en opportunité, poussant le pays à développer des technologies d’extraction plus propres et durables, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère dans l’industrie minière sous-marine.

Une course mondiale aux ressources stratégiques

L’initiative japonaise s’inscrit dans un contexte plus large de course mondiale aux terres rares. Face à la mainmise chinoise sur le marché, de nombreux pays cherchent à diversifier leurs sources d’approvisionnement. L’Europe, par exemple, a fixé des objectifs ambitieux pour réduire sa dépendance d’ici 2030. Les États-Unis, engagés dans une guerre technologique avec la Chine, scrutent également de près ces développements.

Pour le Japon, l’enjeu dépasse largement le cadre économique. Avec une production annuelle estimée à trois millions de tonnes, le pays vise à renforcer sa sécurité économique et à s’affirmer comme un acteur incontournable sur la scène internationale. Cette indépendance nouvellement acquise pourrait avoir des répercussions considérables sur les relations géopolitiques en Asie et au-delà.

En fin de compte, la découverte japonaise pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère dans l’industrie des terres rares. Au-delà des défis techniques et environnementaux, c’est tout un équilibre mondial qui pourrait être redessiné. Si le Japon réussit son pari, il ouvrira peut-être la voie à une exploitation plus durable et équitable de ces ressources essentielles, remettant en question la domination chinoise et offrant de nouvelles perspectives pour l’innovation technologique et la transition énergétique à l’échelle mondiale.