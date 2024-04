La Chine fait plier ce mastodonte américain

Apple, géant américain de la technologie, a récemment pris une décision qui soulève des questions. À la demande des autorités chinoises, l’entreprise a retiré les applications WhatsApp et Threads de son App Store local. Cette action intervient suite à une directive de l’administration chinoise du Cyberespace (CAC), invoquant des préoccupations en matière de sécurité nationale.

WhatsApp, une application de messagerie instantanée populaire, et Threads, un réseau social concurrent de X (anciennement Twitter), sont toutes deux propriétés du groupe américain Meta. Selon des rapports de l’agence Bloomberg, cette décision a été prise après que le CAC ait exprimé ses inquiétudes concernant la sécurité nationale liée à ces applications.

La Chine est connue pour sa stricte réglementation et sa censure des contenus en ligne. Les médias et internet sont étroitement surveillés, avec des blocages fréquents sur les plateformes étrangères telles que Google, YouTube, Instagram et Facebook. Cette censure vise à contrôler la narration politique et à prévenir toute agitation sociale.

Apple, dans un communiqué, a souligné qu’elle se conformait aux lois locales malgré ses éventuels désaccords. Cette action soulève des questions sur le rôle des entreprises technologiques dans le respect des droits de l’homme et des libertés individuelles, surtout dans des pays où les autorités exercent un contrôle étroit sur l’information.

Il est intéressant de noter que WhatsApp est largement supplanté en Chine par WeChat, une application multifonctionnelle qui va au-delà de la simple messagerie pour inclure des fonctionnalités telles que les paiements en ligne et les réseaux sociaux. WeChat est omniprésent dans la vie quotidienne des Chinois, servant même de principal moyen de paiement pour des centaines de millions de personnes.

Quant à Threads, bien qu’il soit retiré de l’App Store chinois, son équivalent local existe depuis 2009 sous le nom de Weibo. Cette situation soulève des interrogations sur les motivations derrière le retrait sélectif de certaines applications étrangères tout en permettant la prolifération de plateformes similaires gérées par des entreprises chinoises.

La décision d’Apple de se conformer aux exigences chinoises reflète la complexité des relations entre les entreprises technologiques et les gouvernements autoritaires. Pour Apple, la Chine représente l’un de ses plus importants marchés en dehors des États-Unis, et l’entreprise a toujours pris soin d’éviter les prises de position qui pourraient froisser les autorités chinoises.