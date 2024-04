La Chine teste un robot révolutionnaire

L’avènement de ChatGPT a marqué une ère nouvelle dans le domaine de l’intelligence artificielle, révolutionnant la façon dont les machines comprennent et interagissent avec le langage humain. Cette évolution technologique a ouvert la voie à des applications innovantes dans divers secteurs, posant les fondements pour des avancées encore plus spectaculaires. Sur cette lancée, la firme chinoise spécialisée en robotique, UBTech, en collaboration avec Baidu, franchit un pas de géant en dotant son robot humanoïde industriel, Walker S, de capacités de compréhension naturelle du langage et de raisonnement en temps réel.

La collaboration entre UBTech et Baidu repose sur l’intégration d’Erine, un modèle de langage amélioré par la connaissance et bâti sur une technologie complète d’IA, avec le robot Walker S. Cette initiative vise à doter le robot d’une compréhension approfondie du langage courant, lui permettant d’exécuter des tâches complexes telles que le tri d’objets et le pliage de vêtements de manière autonome. Le robot a été présenté lors d’un événement à Hong Kong, célébrant l’introduction en bourse de la compagnie, mettant en avant les vastes capacités d’UBTech dans le développement de robots bipèdes.

UBTech se distingue par son expertise dans les technologies robotiques humanoïdes complètes, permettant une implémentation à grande échelle dans diverses industries depuis sa création en 2012. Les domaines d’application incluent l’éducation à l’IA, la logistique intelligente, le bien-être intelligent et les soins aux personnes âgées, ainsi que les services commerciaux. Le Walker S, introduit l’année dernière, marque une étape importante, en particulier dans le secteur industriel, où il a récemment été intégré à la chaîne de production du constructeur automobile NIO en tant que stagiaire.

Ce robot humanoïde bipède a la particularité d’être le premier à accomplir avec succès les tâches d’un poste de travail spécifique sur une ligne de production de véhicules électriques mobiles. Cette innovation ne figure pas encore sur le site web de l’entreprise, suggérant que le Walker S représente une évolution de son prédécesseur, le Walker X, reconnu pour son système de perception avancé et sa capacité à interagir avec des appareils ménagers.

Le Walker S a démontré ses capacités fonctionnelles avancées lors de tests, notamment en pliant un t-shirt et en le remettant à un chercheur, tout en offrant des conseils vestimentaires. Sa flexibilité dans les tâches en temps réel et sa capacité à s’adapter aux modifications apportées par les opérateurs humains ont été particulièrement remarquables. Doté de capteurs de profondeur et de caméras de vision, le robot navigue et évite les obstacles avec une efficacité redoutable, tandis que ses mains, semblables à celles des humains, améliorent sa dextérité.

L’alliance stratégique d’UBTech avec Baidu et l’intégration de technologies comme ChatGPT dans les robots humanoïdes préfigurent des avancées prometteuses. Avec l’apport des puces IA de dernière génération de NVIDIA, l’industrie robotique s’apprête à franchir des seuils impressionnants en termes de capacités, annonçant une ère de progrès technologiques fulgurants.