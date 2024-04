La France s’allie à un mastodonte maghrébin pour investir massivement dans ce secteur

La France vient de sceller un partenariat stratégique avec un géant de la région maghrébine pour injecter des fonds colossaux dans un secteur crucial. Suite à la visite officielle du Ministre français de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, au Maroc les 25 et 26 avril derniers, l’Office chérifien des phosphates (OCP) a annoncé, en collaboration avec l’Agence Française de Développement (AFD), leur engagement renforcé en faveur de la décarbonation de l’économie marocaine et pour la sécurité alimentaire en Afrique.

Ce partenariat entre la France et le mastodonte maghrébin vise à donner un nouvel élan à la transition écologique et énergétique dans la région. La décarbonation se positionne ainsi comme un pilier central de la stratégie 2022-2026 du groupe AFD au Maroc, avec des objectifs ambitieux en vue. Dans ce cadre, l’AFD et le Groupe OCP envisagent sérieusement l’octroi d’un prêt d’une envergure significative, pouvant atteindre jusqu’à 350 millions d’euros en faveur du Groupe OCP.

Ce prêt colossal sera orienté vers le développement de technologies vertes telles que l’hydrogène et l’ammoniac verts, ainsi que vers la promotion des énergies renouvelables et la formation du capital humain. Il s’inscrit dans le cadre d’un programme d’investissement vert d’une valeur totale de 13 milliards de dollars, couvrant la période de 2023 à 2027.

Les objectifs de ce programme sont ambitieux : d’ici 2024, le Groupe OCP vise à utiliser exclusivement des eaux non conventionnelles, garantissant ainsi son autonomie hydrique, avec notamment une capacité de dessalement d’eau de mer atteignant 560 millions de mètres cubes par an d’ici 2026. Le groupe ambitionne également de passer à une énergie 100% propre d’ici 2027, tout en visant une neutralité carbone totale d’ici 2040.

Outre ces avancées majeures en matière d’environnement, le programme d’investissement vert prévoit d’augmenter la production d’engrais verts. Ce dernier point revêt une importance cruciale pour l’agriculture, non seulement au Maroc, mais également dans toute l’Afrique. En fournissant des engrais produits de manière durable et adaptés aux spécificités locales des agriculteurs, ce programme contribuera à améliorer la productivité agricole tout en préservant l’environnement.