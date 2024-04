La Russie et la Chine resserrent leurs liens malgré la pression occidentale 

C’est un fait, la Russie et la Chine, depuis un peu plus de deux ans, ont opéré un incroyable rapprochement. Aujourd’hui, Pékin s’est même imposé comme étant l’un des principaux partenaires commerciaux de Moscou, qui peut ainsi continuer à commercer avec un marché très solide, malgré les pressions occidentales.

Et les choses pourraient considérablement se renforcer. En effet, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov s’est rendu ce lundi en Chine. L’occasion pour lui de rencontrer et de s’entretenir avec Wang Yi, son homologue Chinois afin d’échanger sur divers sujets qu’on pourrait qualifier de sensibles. On pense notamment à la guerre en Ukraine ou aux tensions avec Taïwan.

Moscou et Pékin opèrent un rapprochement

Cette rencontre permettra, en outre, de discuter sur les différentes façons qui existent à ce jour pour renforcer les collaborations bilatérales, que ce soit au niveau local ou sur la scène internationale. Récemment, Xi Jinping s’est entretenu avec le président Vladimir Poutine, a qui il a rappelé son “amitié sans limites”. Une manière pour lui de confirmer à Moscou qu’il soutiendra la Russie coûte que coûte.

Officiellement, la Chine reste un acteur neutre dans le conflit qui oppose Moscou à Kiev et prône un règlement politique de cette guerre. D’ailleurs, que ce soit l’Union européenne ou les États-Unis, les nations occidentales multiplient les appels auprès de la Chine, pour qu’elle utilise de tout son poids pour trouver une porte de sortie à ce conflit qui dure depuis maintenant plus de deux ans.

La Russie compte sur le soutien économique de la Chine

Un rapprochement qui permet à Moscou de pouvoir bénéficier d’un appart et d’une aide financière non négligeable. En effet, le pays est touché par de nombreuses sanctions émanant des nations occidentales, qui souhaitent faire plier la Russie au niveau économique pour la forcer à mettre fin à la guerre en Ukraine. Pour le moment, Moscou tient toutefois la barre, grâce à une économie qui s’est transformée en économie de guerre.