La Russie réussit un exploit face aux USA, un géant accuse

À l’heure d’importantes tensions internationales, les pirates informatiques tentent de forcer les verrous jugés inviolables pour récupérer de précieuses informations. Et c’est exactement ce qu’il s’est passé du côté américain. En effet, ce jeudi, de hauts responsables ont confirmé que des hackers russes avaient réussi le tour de force de voler des emails écrits entre des agences gouvernementales américaines et Microsoft.

C’est en tout cas ce qu’a déclaré Eric Goldstein, de l’Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA). Celui-ci a confirmé l’information selon laquelle les dirigeants de Microsoft avaient contacté plusieurs agences gouvernementales afin de leur expliquer que des pirates russes auraient eu accès à leurs échanges en récupérant des informations de connexion telles que des noms d’utilisateur ou des mots de passe.

Des pirates informatiques russes sévissent une nouvelle fois aux USA

Pour le moment toutefois, impossible de savoir ce qu’il s’est réellement passé. Par mesure de sécurité et dans le but de patcher les éventuels trous dans la raquette, la CISA a invité l’ensemble des agences gouvernementales américaines concernées (selon Microsoft) à considérablement revoir leur système de sécurité afin de les renforcer et faire en sorte que ce type d’événement ne se déroule plus à l’avenir.

Derrière cette opération de hack grandeur nature, un groupe de pirates informatiques directement associé aux services de renseignements étrangers de la Russie. Une nouvelle épine dans le pied pour le géant de la tech’ américaine qui est la cible depuis plusieurs mois d’attaques cyber et de révélations en tout genre qui tendent à démontrer que ce même groupe ne rencontre pas beaucoup de difficultés pour mener à bien ses opérations.

Une attaque qui n’est pas si surprenante

Microsfot n’est toutefois pas le seul géant à être ciblé. Il y a quelques semaines, c’est le groupe Hewlett Packard Enterprise qui a confirmé l’information selon laquelle le même groupe de pirates informatiques s’était introduit dans ses systèmes pour voler de nombreuses informations. La Russie, elle, a nié toute implication dans cette activité, affirmant que ces agissements étaient privés et isolés.